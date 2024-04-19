Целых 13 раз за сутки нарушила Авиация международной коалиции во главе с США воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон. В результате снайперского огня со стороны боевиков в районе Мааррет-Мухос ранен один сирийский военный, сообщает ТАСС.

В Идлибской зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) два раза обстреляли позиции сирийских правительственных войск.