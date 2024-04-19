Целых 13 раз за сутки нарушила Авиация международной коалиции во главе с США воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон. В результате снайперского огня со стороны боевиков в районе Мааррет-Мухос ранен один сирийский военный, сообщает ТАСС.
В Идлибской зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) два раза обстреляли позиции сирийских правительственных войск.
Канал обмена информацией между центробанками создали страны БРИКС, сообщил Рябков
Расширение БРИКС сделало объединение еще более сильным, и это подтверждает первая треть председательства России, сообщает ТАСС.
Миллиарды тратит на нацистский режим Украины Всемирный банк, заявил Оверчук
Всемирный банк должен безотлагательно расширить деятельность в Газе, где произошла катастрофа, сейчас его помощи недостаточно - вице-премьер РФ.
Города Северо-Запада посетит турбизнес Петербурга в рамках роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" посетит
Около 35% гостей Северной столицы совмещают путешествие в Петербург с поездками по маршрутам "Серебряного ожерелья" Северо-Запада, а в прошлом году к ним добавились два новых национальных туристских маршрута.
Грозный выбрали местом проведения Кавказского инвестиционного форума
Форум призван способствовать развитию СКФО, привлечению инвестиций. Проведение форума откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать амбициозные планы.