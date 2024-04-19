Страны БРИКС уже создали специальный канал для обмена информацией между центральными банками — заявил Рябков. Страны БРИКС рассматривают возможность создания платформы, которая объединит финансовые системы стран-участниц, отметил Рябков.

Расширение БРИКС сделало объединение еще более сильным, и это подтверждает первая треть председательства России, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, расширение БРИКС позволит вовлечь развивающиеся страны в процесс принятия решений и "изменит правила игры".