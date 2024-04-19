Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
Канал обмена информацией между центробанками создали страны БРИКС, сообщил Рябков
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:38

Канал обмена информацией между центробанками создали страны БРИКС, сообщил Рябков

Страны БРИКС уже создали специальный канал для обмена информацией между центральными банками — заявил Рябков. Страны БРИКС рассматривают возможность создания платформы, которая объединит финансовые системы стран-участниц, отметил Рябков.

Расширение БРИКС сделало объединение еще более сильным, и это подтверждает первая треть председательства России, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, расширение БРИКС позволит вовлечь развивающиеся страны в процесс принятия решений и "изменит правила игры".

Мир

Миллиарды тратит на нацистский режим Украины Всемирный банк, заявил Оверчук

Всемирный банк должен безотлагательно расширить деятельность в Газе, где произошла катастрофа, сейчас его помощи недостаточно - вице-премьер РФ.

Читать полностью
Итоговое коммюнике МВФ и ВБ пятую сессию подряд не удается согласовать

Итоговое коммюнике МВФ и ВБ пятую сессию подряд не удается согласовать

МВФ и ВБ не могут согласовать итоговое коммюнике из-за разногласий по поводу конфликта. Вместо него публикуется заявление председателя МВФК о прошедшем заседании.

Читать полностью

Общество

Грозный выбрали местом проведения Кавказского инвестиционного форума

Грозный выбрали местом проведения Кавказского инвестиционного форума

﻿Форум призван способствовать развитию СКФО, привлечению инвестиций. Проведение форума откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать амбициозные планы.

Читать полностью
В 2024 году одним из главных направлений

В 2024 году одним из главных направлений "Иннопрома" будет IT

Атрашкин отметил, что сектор IT развивается особенно быстро: появляются новые продукты, меняются форматы отношений вендоров с клиентами и растет конкуренция.

Читать полностью

Новости