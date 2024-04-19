Страны БРИКС уже создали специальный канал для обмена информацией между центральными банками — заявил Рябков. Страны БРИКС рассматривают возможность создания платформы, которая объединит финансовые системы стран-участниц, отметил Рябков.
Расширение БРИКС сделало объединение еще более сильным, и это подтверждает первая треть председательства России, сообщает ТАСС.
По словам дипломата, расширение БРИКС позволит вовлечь развивающиеся страны в процесс принятия решений и "изменит правила игры".
Миллиарды тратит на нацистский режим Украины Всемирный банк, заявил Оверчук
Всемирный банк должен безотлагательно расширить деятельность в Газе, где произошла катастрофа, сейчас его помощи недостаточно - вице-премьер РФ.
Итоговое коммюнике МВФ и ВБ пятую сессию подряд не удается согласовать
МВФ и ВБ не могут согласовать итоговое коммюнике из-за разногласий по поводу конфликта. Вместо него публикуется заявление председателя МВФК о прошедшем заседании.
Грозный выбрали местом проведения Кавказского инвестиционного форума
Форум призван способствовать развитию СКФО, привлечению инвестиций. Проведение форума откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать амбициозные планы.
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Атрашкин отметил, что сектор IT развивается особенно быстро: появляются новые продукты, меняются форматы отношений вендоров с клиентами и растет конкуренция.