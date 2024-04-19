Кавказский инвестиционный форум пройдет в Грозном. Обсуждение его подготовки прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По итогам заседания место проведения ежегодного форума было определено — это столица Чеченской Республики, передает ТАСС.

Форум призван способствовать развитию СКФО, привлечению инвестиций. Проведение форума откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать амбициозные планы.