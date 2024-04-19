Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
Грозный выбрали местом проведения Кавказского инвестиционного форума
  1. Главная
  2. Общество
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:38

Грозный выбрали местом проведения Кавказского инвестиционного форума

Кавказский инвестиционный форум пройдет в Грозном. Обсуждение его подготовки прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По итогам заседания место проведения ежегодного форума было определено — это столица Чеченской Республики, передает ТАСС.

Форум призван способствовать развитию СКФО, привлечению инвестиций. Проведение форума откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать амбициозные планы.

Мир

Канал обмена информацией между центробанками создали страны БРИКС, сообщил Рябков

Канал обмена информацией между центробанками создали страны БРИКС, сообщил Рябков

Расширение БРИКС сделало объединение еще более сильным, и это подтверждает первая треть председательства России, сообщает ТАСС.

Читать полностью

Миллиарды тратит на нацистский режим Украины Всемирный банк, заявил Оверчук

Всемирный банк должен безотлагательно расширить деятельность в Газе, где произошла катастрофа, сейчас его помощи недостаточно - вице-премьер РФ.

Читать полностью

Общество

В 2024 году одним из главных направлений

В 2024 году одним из главных направлений "Иннопрома" будет IT

Атрашкин отметил, что сектор IT развивается особенно быстро: появляются новые продукты, меняются форматы отношений вендоров с клиентами и растет конкуренция.

Читать полностью
Автоэксперт Желобов представил список лучших кроссоверов на вторичном рынке за 500 000 рублей

Автоэксперт Желобов представил список лучших кроссоверов на вторичном рынке за 500 000 рублей

Автомобильный эксперт Владимир Желобов отметил, что в данном бюджете (500 000 рублей) возраст автомобилей составляет более 10 лет, а в некоторых случаях до 15-20 лет.

Читать полностью

Новости