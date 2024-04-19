Кавказский инвестиционный форум пройдет в Грозном. Обсуждение его подготовки прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По итогам заседания место проведения ежегодного форума было определено — это столица Чеченской Республики, передает ТАСС.
Форум призван способствовать развитию СКФО, привлечению инвестиций. Проведение форума откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать амбициозные планы.
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