Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию, но дата пока не определена.
Туристам, которые не вылетели из-за ливней отели в Дубае продлят проживание
Будут перенесены у "Аэрофлота" также из-за непогоды ряд рейсов Дубай-Москва.
Командующего ракетных сил ЦАХАЛ ликвидировал с воздуха
ЦАХАЛ ликвидировал с воздуха командующего ракетных сил диверсионного подразделения "Радван" движения "Хезболлах" в центре и на западе Ливана.
VK готовится к выпуску новой умной колонки под названием "Капсула Про"
Сообщается, что колонка будет оснащена встроенными датчиками умного дома, позволяющими отслеживать температуру, влажность, освещение и обнаруживать движение.
Ученые обнаружили вампирические свойства у опасных для жизни бактерий
Ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили, что опасные для человека бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и цитробактер, обладают вампирическими свойствами, питаясь человеческой кровью.