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Договоренность о визите Путина в Турцию подтвердил Эрдоган
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:33

Договоренность о визите Путина в Турцию подтвердил Эрдоган

Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию, но дата пока не определена.

Мир

Туристам, которые не вылетели из-за ливней отели в Дубае продлят проживание

Туристам, которые не вылетели из-за ливней отели в Дубае продлят проживание

Будут перенесены у "Аэрофлота" также из-за непогоды ряд рейсов Дубай-Москва.

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Командующего ракетных сил ЦАХАЛ ликвидировал с воздуха

Командующего ракетных сил ЦАХАЛ ликвидировал с воздуха

ЦАХАЛ ликвидировал с воздуха командующего ракетных сил диверсионного подразделения "Радван" движения "Хезболлах" в центре и на западе Ливана.

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Общество

VK готовится к выпуску новой умной колонки под названием

VK готовится к выпуску новой умной колонки под названием "Капсула Про"

Сообщается, что колонка будет оснащена встроенными датчиками умного дома, позволяющими отслеживать температуру, влажность, освещение и обнаруживать движение.

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Ученые обнаружили вампирические свойства у опасных для жизни бактерий

Ученые обнаружили вампирические свойства у опасных для жизни бактерий

Ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили, что опасные для человека бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и цитробактер, обладают вампирическими свойствами, питаясь человеческой кровью.

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Новости