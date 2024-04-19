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В ситуации вокруг ЗАЭС Гросси старается не замечать
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:31

В ситуации вокруг ЗАЭС Гросси старается не замечать "слона в комнате", считает Полянский

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси избегает темы обстрелов Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.

Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности станции: не допускать атак, не размещать тяжелое вооружение и военных, не подвергать опасности энергоснабжение, обеспечить защиту всех структур и систем и не предпринимать действий, подрывающих эти принципы.

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