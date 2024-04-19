Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси избегает темы обстрелов Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.
Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности станции: не допускать атак, не размещать тяжелое вооружение и военных, не подвергать опасности энергоснабжение, обеспечить защиту всех структур и систем и не предпринимать действий, подрывающих эти принципы.
За сутки 13 раз нарушила воздушное пространство Сирии авиация коалиции США
В Идлибской зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) два раза обстреляли позиции сирийских правительственных войск.
Канал обмена информацией между центробанками создали страны БРИКС, сообщил Рябков
Расширение БРИКС сделало объединение еще более сильным, и это подтверждает первая треть председательства России, сообщает ТАСС.
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Форум призван способствовать развитию СКФО, привлечению инвестиций. Проведение форума откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать амбициозные планы.
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Атрашкин отметил, что сектор IT развивается особенно быстро: появляются новые продукты, меняются форматы отношений вендоров с клиентами и растет конкуренция.