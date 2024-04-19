Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси избегает темы обстрелов Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.

Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности станции: не допускать атак, не размещать тяжелое вооружение и военных, не подвергать опасности энергоснабжение, обеспечить защиту всех структур и систем и не предпринимать действий, подрывающих эти принципы.