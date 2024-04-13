После атаки на посольство Ирана в Дамаске, еврейское государство опасается ответных мер со стороны мусульманских стран. В результате, сегодня напряженность достигла предела. Особенно после информации о захвате иранским судном израильского судна.
Израильские силы приведены в боевую готовность. ВВС страны приведены в повышенную готовность также: десятки самолетов подняты в небо, как сообщил Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛа. Он отметил, что идет взаимодействие с Вашингтоном относительно дальнейших действий, сообщает ТАСС.
По словам официального представителя Армии обороны Израиля, "на этой неделе в ЦАХАЛе была проведена оценка ситуации и утверждены планы подготовки к нападению со стороны Ирана".
"Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки подготовленных самолетов. Мы проводим оценку ситуации с нашими стратегическими партнерами, прежде всего с США, и поддерживаем с ними тесную координацию", — сказал Хагари.
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