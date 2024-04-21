Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что около 60-70% священников, которые находятся на передовой, являются добровольцами. На передовой ежедневно находятся примерно 100 священников: штатные и добровольцы, передает ТАСС.

В России всего 309 штатных и зарегистрированных в Минобороны священников. Необходимы реформы, по которой в Вооруженных Силах Российской Федерации будет не менее 1300 штатных мест для священников.