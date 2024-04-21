Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что около 60-70% священников, которые находятся на передовой, являются добровольцами. На передовой ежедневно находятся примерно 100 священников: штатные и добровольцы, передает ТАСС.
В России всего 309 штатных и зарегистрированных в Минобороны священников. Необходимы реформы, по которой в Вооруженных Силах Российской Федерации будет не менее 1300 штатных мест для священников.
При ударе ВВС Израиля по Рафаху на юге Газы погибли не менее 24 палестинцев
По данным министерства здравоохранения, всего за сутки в секторе Газа погибли в результате бомбардировок и артобстрелов 48 человек и еще 79 получили ранения.
За сутки 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии авиация коалиции США
В зоне деэскалации за сутки было зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск. Они были произведены из районов, контролируемых террористическими группировками "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана". В результате снайперского огня из района Хаддада был ранен один военнослужащий сирийской армии.
Россияне потратили рекордную сумму на покупку новых автомобилей в марте
Общая сумма расходов на автомобили составила 496,2 млрд рублей. Отмечается, что треть этой суммы, т. е. 161 млрд рублей, была направлена на покупку автомобилей премиального класса.
Врач Денисова: сладкий перец и свекла – естественные помощники в снижении давления
Наталья Денисова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, обнародовала информацию о ценных свойствах сладкого перца и свеклы в снижении кровяного давления.