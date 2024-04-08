Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир написал в своём личном аккаунте в соцсети X, что если Биньямин Нетаньяху завершит боевые действия в секторе Газа и не положит все усилия для проведения операции в Рафахе, то у него не будет мандата на продолжение нахождения на посту главы государства.