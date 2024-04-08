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В поселке Ясиноватая в ДНР ранен мужчина в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:29

В поселке Ясиноватая в ДНР ранен мужчина в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В результате сброса взрывчатки с беспилотника Вооруженных Сил Украины (ВСУ) ранен мирный житель Донецкой Народной Республики (ДНР)

Инцидент произошел в населенном пункте Ясиноватая.по адресу улица Толстого, 21 был ранен мужчина 2002 года рождения.

В представительстве ДНР призвали к немедленному прекращению использования беспилотных летательных аппаратов в военных целях и выразили соболезнования семье пострадавшего.

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