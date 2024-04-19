Всемирный банк тратит миллиарды на помощь Украине, но не расширяет её для палестинцев. Вице-премьер РФ заявил, что деятельность организации в Газе должна быть увеличена, передает ТАСС.

Всемирный банк Сконцентрироваться на проблемах бедности на других острых мировых проблемах, таких как кризис в Секторе Газа, например, оказать помощь палестинцам. Вместо этого ВБ оказывает материальную поддержку нацистскому киевскому режиму, считает вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Глобальные вызовы современности требуют возвращения работы этого международного института в конструктивный режим и совместной концентрации всех его участников на решении проблем бедности и оказании скоординированной поддержки нуждающимся развивающимся странам", — цитирует его РИА Новости.





