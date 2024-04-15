В Тбилиси начались стычки между полицией и участниками акции протеста
В Китае состоялся старт продаж Redmi Turbo 3, в подарок можно получить электрокар Xiaomi SU7
Недавно в Китае стартовали официальные продажи смартфона Redmi Turbo 3, приобретение которого может принести неожиданный бонус.
Марка Mengshi продемонстрирует в Пекине багги M-Hunter
Новая модель M-Hunter от бренда Mengshi представляет собой инновационное транспортное средство, основанное на платформе вездехода M-Hero.
Флеболог Кочарян рассказал, почему у женщин на ногах появляются синяки без причины
Видимость гематом на ногах порой удивляет, когда ни ударов, ни повреждений не припомнишь. Что может стоять за этим явлением: слабые сосуды или проблемы с кровообращением?
Ученые РФ создали новые антибактериальные патчи для лечения хронических ран
Исследователи НИТУ МИСИС и Института клинической и экспериментальной лимфологии совместно разработали новые антибактериальные патчи на основе улучшенного нановолокна из поликапролактона.