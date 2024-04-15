Глава МАГАТЭ призвал Совбез ООН оказать поддержку принципам обеспечения защиты ЗАЭС

Глава МАГАТЭ призвал Совбез ООН оказать однозначную поддержку принципам обеспечения защиты ЗАЭС.Новость дополняется.

Опасность крупной ядерной аварии на ЗАЭС реальна, несмотря на перевод всех шести ее энергоблоков в режим "холодного останова" - Гросси.Мир находится в опасной близости от ядерной катастрофы на ЗАЭС, необходимо свести риск аварии к минимуму - глава МАГАТЭ

ООН, 15 апреля. /ТАСС/. Каждый из семи озвученных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) столпов безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) был скомпрометирован, члены организации не могут просто наблюдать за их разрушением. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем заявлении перед Советом Безопасности ООН."Каждый из семи столпов ядерной безопасности МАГАТЭ был скомпрометирован. Мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как последняя гиря склоняет тонко сбалансированные весы", - подчеркнул Гросси. Он также отметил, что два года конфликта "тяжелым бременем ложатся на ядерную безопасность Запорожской АЭС".

За несколько месяцев до прямых атак на ЗАЭС уже наблюдался рост числа нападений на Энергодар при помощи беспилотников - глава МАГАТЭ.