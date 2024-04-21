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Более 100 человек эвакуировали в Астрахани с территории загоревшегося рынка
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:24

Более 100 человек эвакуировали в Астрахани с территории загоревшегося рынка

Спасатели вывели из опасной зоны возгорания на одном из крупнейших рынков Астрахани более 100 человек. При пожаре в городе коммунальные службы оказывают содействие, для подвоза воды выделены спецмашины, передает ТАСС.

Кровля магазина и торговые павильоны загорелись вечером в воскресенье на рынке "Большие Исады". Пожар охватил торговые ряды и распространился на площадь 1,2 тыс. кв. метров. Огонь локализован. В настоящий момент пострадавших нет. Прокуратура организовала проверку.

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