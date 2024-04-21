Спасатели вывели из опасной зоны возгорания на одном из крупнейших рынков Астрахани более 100 человек. При пожаре в городе коммунальные службы оказывают содействие, для подвоза воды выделены спецмашины, передает ТАСС.
Кровля магазина и торговые павильоны загорелись вечером в воскресенье на рынке "Большие Исады". Пожар охватил торговые ряды и распространился на площадь 1,2 тыс. кв. метров. Огонь локализован. В настоящий момент пострадавших нет. Прокуратура организовала проверку.
При ударе ВВС Израиля по Рафаху на юге Газы погибли не менее 24 палестинцев
По данным министерства здравоохранения, всего за сутки в секторе Газа погибли в результате бомбардировок и артобстрелов 48 человек и еще 79 получили ранения.
За сутки 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии авиация коалиции США
В зоне деэскалации за сутки было зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск. Они были произведены из районов, контролируемых террористическими группировками "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана". В результате снайперского огня из района Хаддада был ранен один военнослужащий сирийской армии.
Россияне потратили рекордную сумму на покупку новых автомобилей в марте
Общая сумма расходов на автомобили составила 496,2 млрд рублей. Отмечается, что треть этой суммы, т. е. 161 млрд рублей, была направлена на покупку автомобилей премиального класса.
Врач Денисова: сладкий перец и свекла – естественные помощники в снижении давления
Наталья Денисова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, обнародовала информацию о ценных свойствах сладкого перца и свеклы в снижении кровяного давления.