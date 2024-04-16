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В Тюменской области жителей Абатского района призывают к эвакуации
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:19

В Тюменской области жителей Абатского района призывают к эвакуации

В Тюменской области жителей Абатского района призывают к эвакуации. Глава района Игорь Васильев обратился к населению в связи с угрозой паводка, сообщает ТАСС.

Сегодня после объезда населенных пунктов, где проводились работы по возведению временных дамб, глава района провел сходы граждан в деревнях Фирсове, Бурдиной, Репьевой, Ефимовой и Логиновой. Эти поселения находятся в зоне возможного затопления, поэтому население подлежит эвакуации.

Глава района призвал жителей не медлить с вывозом имущества и животных, а также самим эвакуироваться. В зону подтопления сейчас попадают несколько населенных пунктов: Фирсово, Бурдина, Репьева, Ефимова и Логинова.

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