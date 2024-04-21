У НАТО нет планов направлять свои боевые подразделения на Украину, снова заявил генеральный секретарь организации Столтенберг, сообщает ТАСС.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что у альянса нет планов по размещению боевых частей НАТО на территории Украины.
"Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине… Но планов по размещению боевых подразделений НАТО на Украине нет", — подчеркнул ранее Столтенберг.
Также недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. Однако, по его словам, согласия по этому вопросу нет, и "в развитии ситуации нельзя исключать ничего".
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