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Нет планов у НАТО отправлять свои боевые подразделения на Украину, сказал Столтенберг
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:20

Нет планов у НАТО отправлять свои боевые подразделения на Украину, сказал Столтенберг

У НАТО нет планов направлять свои боевые подразделения на Украину, снова заявил генеральный секретарь организации Столтенберг, сообщает ТАСС.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что у альянса нет планов по размещению боевых частей НАТО на территории Украины.

"Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине… Но планов по размещению боевых подразделений НАТО на Украине нет", — подчеркнул ранее Столтенберг.

Также недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. Однако, по его словам, согласия по этому вопросу нет, и "в развитии ситуации нельзя исключать ничего".

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