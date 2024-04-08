Анохин сообщил, что мост в Вязьме нужно разобрать фактически полностью

Мост в Вязьме нужно разобрать фактически полностью, обрушилось 6 из 7 пролетов - губернатор.
Ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины в ЕС предварительно согласованы
Совет ЕС и Европарламент договорились о продлении еще на год применения тарифов и квот на зерно и куриное мясо, то есть до 5 июня 2025 года. Это решение было принято 20 марта.
Если Нетаньяху прекратит боевые действия в секторе Газа, то он рискует своей должностью
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир написал в своём личном аккаунте в соцсети X, что если Биньямин Нетаньяху завершит боевые действия в секторе Газа и не положит все усилия для проведения операции в Рафахе, то у него не будет мандата на продолжение нахождения на посту главы государства.
"Роскосмос" готовит фильм о повреждении космического корабля "Союз МС-22", произошедшего в декабре 2022 года
Директор Центра внутренних и внешних коммуникаций "Роскосмоса" Ирина Хворостяная рассказала о том, что готовится производство фильма о ситуации с космическим кораблем "Союз МС-22".
Ученые выяснили, что интервальное голодание полезно для кишечника
Ученые из Среднезападного государственного университета (США) представили результаты исследования, демонстрирующего пользу интервального голодания для здоровья кишечника.