Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
За сутки 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии авиация коалиции США
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:19

За сутки 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии авиация коалиции США

Авиация международной коалиции 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, сообщил ТАСС заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Попов.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировали 12 нарушений. Их совершили три пары истребителей F-15, пара истребителей Rafale и две пары штурмовиков A-10. Было три случая нарушения протоколов деконфликтации со стороны коалиции, связанных с полетами беспилотных аппаратов, которые не согласовали с российской стороной.

В зоне деэскалации за сутки было зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск. Они были произведены из районов, контролируемых террористическими группировками "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана". В результате снайперского огня из района Хаддада был ранен один военнослужащий сирийской армии.

Мир

При ударе ВВС Израиля по Рафаху на юге Газы погибли не менее 24 палестинцев

При ударе ВВС Израиля по Рафаху на юге Газы погибли не менее 24 палестинцев

По данным министерства здравоохранения, всего за сутки в секторе Газа погибли в результате бомбардировок и артобстрелов 48 человек и еще 79 получили ранения.

Читать полностью
Протесты против закона об иноагентах вновь проходят в Тбилиси

Протесты против закона об иноагентах вновь проходят в Тбилиси

Власти страны могут пересмотреть закон об иностранных агентах, если Грузия будет принята в Европейский союз.

Читать полностью

Общество

Россияне потратили рекордную сумму на покупку новых автомобилей в марте

Россияне потратили рекордную сумму на покупку новых автомобилей в марте

Общая сумма расходов на автомобили составила 496,2 млрд рублей. Отмечается, что треть этой суммы, т. е. 161 млрд рублей, была направлена на покупку автомобилей премиального класса.

Читать полностью
Врач Денисова: сладкий перец и свекла – естественные помощники в снижении давления

Врач Денисова: сладкий перец и свекла – естественные помощники в снижении давления

Наталья Денисова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, обнародовала информацию о ценных свойствах сладкого перца и свеклы в снижении кровяного давления.

Читать полностью

Новости