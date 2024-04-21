Авиация международной коалиции 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, сообщил ТАСС заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Попов.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировали 12 нарушений. Их совершили три пары истребителей F-15, пара истребителей Rafale и две пары штурмовиков A-10. Было три случая нарушения протоколов деконфликтации со стороны коалиции, связанных с полетами беспилотных аппаратов, которые не согласовали с российской стороной.

В зоне деэскалации за сутки было зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск. Они были произведены из районов, контролируемых террористическими группировками "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана". В результате снайперского огня из района Хаддада был ранен один военнослужащий сирийской армии.