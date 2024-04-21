Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что в новых поставках оружия Украине "еще не опоздали", но "эта задержка имела реальные последствия", передает ТАСС.

В интервью американскому телеканалу MSNBC он пояснил, что из-за этого недостатка в снарядах у Украины теперь соотношение 1 к 5 или даже 1 к 10, а также меньше сбивают российских ракет и беспилотников из-за недостатка средств ПВО.