В Тбилиси вновь прошли акции протеста против закона об иностранных агентах. Демонстранты перекрыли центральный проспект Руставели и некоторые прилегающие улицы, чтобы выразить свое несогласие с этим законом, передает ТАСС.

Полиция следит за порядком, но среди протестующих в основном молодые люди. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны могут пересмотреть закон об иностранных агентах, если Грузия будет принята в Европейский союз.