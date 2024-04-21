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Протесты против закона об иноагентах вновь проходят в Тбилиси
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:06

Протесты против закона об иноагентах вновь проходят в Тбилиси

В Тбилиси вновь прошли акции протеста против закона об иностранных агентах. Демонстранты перекрыли центральный проспект Руставели и некоторые прилегающие улицы, чтобы выразить свое несогласие с этим законом, передает ТАСС.

Полиция следит за порядком, но среди протестующих в основном молодые люди. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны могут пересмотреть закон об иностранных агентах, если Грузия будет принята в Европейский союз.

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