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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:03

Президент Зурабишвили обвинила правительство и парламент Грузии в провокации

Вчером вторника спецназ МВД Грузии разогнал толпы протестующих у здания парламента в центре Тбилиси. Сегодня в стенах парламента в первом чтении рассматривался закон об иноагентах.

Участники несанкционированной акции не хотели расходиться, и стражи порядка пошли на применение силы. Полиция применила, в частности, слезоточивый газ, сообщает ТАСС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили днем ранее, когда также проходили протесты, поддержала протестующих. Она обвинила полицию в применение силы против "мирных протестующих".

Саломе Зурабишвили считает, что это Россия влияет на происходящие беспорядки в стране.



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