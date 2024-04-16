Вчером вторника спецназ МВД Грузии разогнал толпы протестующих у здания парламента в центре Тбилиси. Сегодня в стенах парламента в первом чтении рассматривался закон об иноагентах.
Участники несанкционированной акции не хотели расходиться, и стражи порядка пошли на применение силы. Полиция применила, в частности, слезоточивый газ, сообщает ТАСС.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили днем ранее, когда также проходили протесты, поддержала протестующих. Она обвинила полицию в применение силы против "мирных протестующих".
Саломе Зурабишвили считает, что это Россия влияет на происходящие беспорядки в стране.
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