В Тюменской области из зоны паводка эвакуировали более 3 тыс. человек

Свыше 3 тысяч человек были эвакуированы из зоны паводка в Тюменской области. Вв пунктах временного размещения находится 418 человек передает ТАСС со сссылкой на пресс-службу МЧС России.
В 17 населенных пунктах и 4 СНТ подтоплено 98 домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков. Были эвакуированы более 3 тысяч человек из затопленных домовладений. В пунктах временного размещения размещено 418 человек, из которых 130 детей.
Общая группировка сил и средств, которые привлекаются к работам, составляет 3,1 тысячи человек и 742 единицы техники.
20 апреля оперативные службы сообщили, что были эвакуированы 2801 человек, включая 717 детей.
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