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Законопроект о помощи Киеву от спикера Джонсона конгрессмен назвала предательством
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 21:52

Законопроект о помощи Киеву от спикера Джонсона конгрессмен назвала предательством

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предал страну, выдвинув законопроект о военной помощи Украине, считает член палаты Марджори Тейлор-Грин.

"Майк Джонсон предал Америку. Он предал республиканских избирателей Спикерство Джонсона закончено. Ему следует уйти в отставку и дать нам двигаться вперед. Если он не сделает этого, его отстранят", — сказала она.

Она уверена, что Джонсон реализует повестку демократов и администрации президента Джо Байдена. Сам спикер 16 апреля заявил, что не собирается покидать свой пост, и назвал абсурдными попытки его снять.

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