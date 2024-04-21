Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предал страну, выдвинув законопроект о военной помощи Украине, считает член палаты Марджори Тейлор-Грин.

"Майк Джонсон предал Америку. Он предал республиканских избирателей Спикерство Джонсона закончено. Ему следует уйти в отставку и дать нам двигаться вперед. Если он не сделает этого, его отстранят", — сказала она.

Она уверена, что Джонсон реализует повестку демократов и администрации президента Джо Байдена. Сам спикер 16 апреля заявил, что не собирается покидать свой пост, и назвал абсурдными попытки его снять.