Из-за нестабильной ситуации на европейских рынках, вызванной товарами украинской аграрной продукции, руководство Европейского союза достигло соглашения о тарифах на ее импорт. Соглашение было достигнуто 8 апреля. Теперь осталось получить одобрение оставшихся стран ЕС и Европарламента, сообщает ТАСС.

Продление на год режима беспошлинного ввоза аграрной продукции с Украины в ЕС, которое было отклонено Европарламентом 13 марта, может стать фатальным для украинской экономики. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка.

Совет ЕС и Европарламент договорились о продлении еще на год применения тарифов и квот на зерно и куриное мясо, то есть до 5 июня 2025 года. Это решение было принято 20 марта.