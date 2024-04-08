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Ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины в ЕС предварительно согласованы
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 21:55

Ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины в ЕС предварительно согласованы

Из-за нестабильной ситуации на европейских рынках, вызванной товарами украинской аграрной продукции, руководство Европейского союза достигло соглашения о тарифах на ее импорт. Соглашение было достигнуто 8 апреля. Теперь осталось получить одобрение оставшихся стран ЕС и Европарламента, сообщает ТАСС.

Продление на год режима беспошлинного ввоза аграрной продукции с Украины в ЕС, которое было отклонено Европарламентом 13 марта, может стать фатальным для украинской экономики. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка.

Совет ЕС и Европарламент договорились о продлении еще на год применения тарифов и квот на зерно и куриное мясо, то есть до 5 июня 2025 года. Это решение было принято 20 марта.

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