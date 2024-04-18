Илон Маск планирует профинансировать сбор подписей для защиты первой поправки к Конституции США. "Учитывая непрекращающиеся нападки на свободу слова, я намерен организовать национальную кампанию по сбору подписей в поддержку первой поправки", – написал он в запрещенной в России социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее миллиардер говорил, что американцы не понимают, насколько мощной может быть государственная цензура в США. Маск отметил, что его компании стали подвергаться постоянным нападкам после отмены цензуры в соцсети X.