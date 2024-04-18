Президент США Джо Байден, обращаясь к сторонникам в Филадельфии, призвал их выбрать единство, достоинство, правду, свободу, а не демократию. Он вновь пошутил, что выглядит молодым.

Американскому президенту, которому в ноябре 2022 года исполнился 81 года, нередко приходится сталкиваться с неловкими ситуациями и допускать оговорки. Республиканцы используют эти оплошности в межпартийной борьбе, чтобы усомниться в умственных и физических способностях Байдена продолжать руководить страной.