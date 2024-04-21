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Очереди на подъездах к Крымскому мосту ликвидировали
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 21:51

Очереди на подъездах к Крымскому мосту ликвидировали

Автомобильные очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи были ликвидированы к 21:00 мск., передает ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста нет затруднений в проезде к досмотровым пунктам", – говорится в сообщении.

Более 300 автомобилей в очереди на подъездах к мосту было по состоянию на 14:00 мск, и ожидание с обеих сторон составляло около часа.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто с 08:36 мск до 09:25 мск.

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