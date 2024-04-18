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О завершении ответных шагов Тегерана заявили в МИД Ирана
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 21:41

О завершении ответных шагов Тегерана заявили в МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил на заседании Совбеза ООН: "Сейчас действия по законной защите Ирана и его ответные соизмеримые действия закончены. Необходимо удержать Израиль от любых авантюр против интересов Ирана". Об этом сообщает ТАСС.

В случае применения Израилем силы против интересов Тегерана, "Исламская Республика Иран не колеблясь воспользуется своим правом дать немедленный и решительный ответ, который заставит их пожалеть".

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