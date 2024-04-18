Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил на заседании Совбеза ООН: "Сейчас действия по законной защите Ирана и его ответные соизмеримые действия закончены. Необходимо удержать Израиль от любых авантюр против интересов Ирана". Об этом сообщает ТАСС.
В случае применения Израилем силы против интересов Тегерана, "Исламская Республика Иран не колеблясь воспользуется своим правом дать немедленный и решительный ответ, который заставит их пожалеть".
Сбор подписей в защиту свободы слова в США хочет профинансировать Маск
Ранее миллиардер говорил, что американцы не понимают, насколько мощной может быть государственная цензура в США. Маск отметил, что его компании стали подвергаться постоянным нападкам после отмены цензуры в соцсети X.
Выбирать между свободой и демократией предложил американцам Байден, оговорившись
Республиканцы используют эти оплошности в межпартийной борьбе, чтобы усомниться в умственных и физических способностях Байдена продолжать руководить страной.
Пятиметровую коробку с игрушками для фестиваля "Архстояние детское" сделают под Калугой
"Архстояние детское" — это ежегодный семейный фестиваль современного искусства. В программе запланированы мастерские, театральные постановки, концерты и кинопоказы.
Отчёт губернатора Ростовской области о работе правительства за год
Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил депутатам Заксобрания области отчёт о работе правительства за прошлый год.