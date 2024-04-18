Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил на заседании Совбеза ООН: "Сейчас действия по законной защите Ирана и его ответные соизмеримые действия закончены. Необходимо удержать Израиль от любых авантюр против интересов Ирана". Об этом сообщает ТАСС.

В случае применения Израилем силы против интересов Тегерана, "Исламская Республика Иран не колеблясь воспользуется своим правом дать немедленный и решительный ответ, который заставит их пожалеть".