Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД), из-за обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, были отправлены в обход более 10 поездов, включая маршруты Гомель - Москва, Москва - Калининград и Москва - Брест.

За то время пока будут чинить обрушенный мост в Вязьме, поезда дальнего следования будут следовать по обходной дороге. Пассажиры о без дополнительных сборов и платежей, имеющие билеты на это направление, смогут проехать с пересадкой в Москве или в Смоленске.

Это касается следующих поездов: №56 Гомель - Москва, №55 Москва - Гомель, №2 Минск - Москва, №1 Москва - Минск, №30 Калининград - Москва, №29 Москва - Калининград, №3 Москва - Брест, №8 Брест - Москва, №28 Брест - Москва, №27 Москва - Брест, №141 Архангельск - Смоленск.

Пассажиры ласточек между станциями Семлёво и Вязьма смогут проехать на автобусах.