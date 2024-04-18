К 10-летию фестиваля "Архстояние детское" создадут арт-объект "Радость". Его автор — художник Ростан Тавасиев. Он сделает большую коробку с игрушками, которая будет заполнена ими так, что они будут рассыпаться вокруг. Это будет приурочено к 10-летию фестиваля. Арт-объект будет сделан из дерева и веток, которые соберут в округе.
"Архстояние детское" — это ежегодный семейный фестиваль современного искусства. В программе запланированы мастерские, театральные постановки, концерты и кинопоказы.
Сбор подписей в защиту свободы слова в США хочет профинансировать Маск
Ранее миллиардер говорил, что американцы не понимают, насколько мощной может быть государственная цензура в США. Маск отметил, что его компании стали подвергаться постоянным нападкам после отмены цензуры в соцсети X.
Выбирать между свободой и демократией предложил американцам Байден, оговорившись
Республиканцы используют эти оплошности в межпартийной борьбе, чтобы усомниться в умственных и физических способностях Байдена продолжать руководить страной.
Отчёт губернатора Ростовской области о работе правительства за год
Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил депутатам Заксобрания области отчёт о работе правительства за прошлый год.
В рамках акции, приуроченной ко Дню донора в России, министр здравоохранения Мурашко сдал кровь
Так прошла акция, направленная на популяризацию донорства в Министерстве здравоохранения. В акцииприняли участие 59 человек, общие запасы крови пополнились на 26 литров.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и другие сотрудники ведомства приняли участие в акции, приуроченной к Национальному дню донора в России. Об этом сообщает ТАСС.