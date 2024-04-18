К 10-летию фестиваля "Архстояние детское" создадут арт-объект "Радость". Его автор — художник Ростан Тавасиев. Он сделает большую коробку с игрушками, которая будет заполнена ими так, что они будут рассыпаться вокруг. Это будет приурочено к 10-летию фестиваля. Арт-объект будет сделан из дерева и веток, которые соберут в округе.

"Архстояние детское" — это ежегодный семейный фестиваль современного искусства. В программе запланированы мастерские, театральные постановки, концерты и кинопоказы.