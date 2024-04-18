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Пятиметровую коробку с игрушками для фестиваля
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 21:36

Пятиметровую коробку с игрушками для фестиваля "Архстояние детское" сделают под Калугой

К 10-летию фестиваля "Архстояние детское" создадут арт-объект "Радость". Его автор — художник Ростан Тавасиев. Он сделает большую коробку с игрушками, которая будет заполнена ими так, что они будут рассыпаться вокруг. Это будет приурочено к 10-летию фестиваля. Арт-объект будет сделан из дерева и веток, которые соберут в округе.

"Архстояние детское" — это ежегодный семейный фестиваль современного искусства. В программе запланированы мастерские, театральные постановки, концерты и кинопоказы.

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