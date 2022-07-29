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Повышение пенсии: Какие выплаты ждут пенсионеров с 1 августа
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  • Яхнова Эрика
  • Опубликована 29.07.2022 в 18:20
  • Изменена сегодня в 18:20

Повышение пенсии: Какие выплаты ждут пенсионеров с 1 августа

Уже с первого числа следующего месяца по всей России повысят размер некоторых социальных выплат. Кроме того, появятся новые льготы и изменятся правила начисления пособий. Изменения коснутся пенсионеров и некоторых иных категорий граждан. Всего, по прогнозам экспертов, индексация затронет больше семи миллионов россиян.

С 1 августа будет произведён перерасчёт пенсии работающим пенсионерам — перерасчет проводится ежегодно в последний месяц лета. Он затронет тех, кто официально работал в 2020 году.

Сумма прибавки к пенсии будет прямо зависеть от уровня получаемого дохода и, соответственно, уплаченных страховых взносов. Чем больше дохода получил работающий пенсионер, тем больше у него увеличится пенсия. Перерасчёт осуществляется за счёт роста индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Он определяется за год путём учёта отчислений страховых взносов в ПФР.

Однако размер ИПК ограничен при беззаявительном перерасчёте страховой пенсии. Его максимальное значение составляет 3,0 балла. Один балл расценивается примерно в 118 рублей.

Эксперты отмечают, что на 2021 год коэффициент ещё не был рассчитан, но, скорее всего, на ощутимую доплату рассчитывать российским пенсионерам не стоит. Прибавка составит всего пару сотен рублей.

В пенсионном фонде подчёркивают, что никаких заявлений для перерасчёта подавать не надо. Пенсионерам не надо беспокоиться и совершать лишние действия, зачисление происходит в автоматическом режиме силами ПФР.

Уточняется, что трудоустроенным неофициально пенсионерам перерасчёт произведён не будет. В противном случае при отсутствии повышения выплат после 1 августа следует обратиться в ПФР.

Отдельная категория неработающих пенсионеров тоже могут получить дополнительную выплату. Повышенная пенсия положена тем, кому в июле исполнилось 80 лет. А также тем, кто получил инвалидность первой группы. Размер прибавки составит 7200 рублей.

Также с 1 августа в России повысят накопительную пенсию и срочную пенсионную выплату.

Напомним, что в 2020 году накопительные пенсии увеличили на 9,13%. Ежегодно коэффициент повышения регулируется по полученным результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Данную прибавку осуществляют ежегодно.

В ПФР напоминают, что упрощённый порядок назначения некоторых видов пенсий и соцвыплат был продлён до 1 августа. Эта мера была введена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Учитывая рост заболеваемости новыми штаммами коронавируса в последнее время, можно ожидать, что мера будет продлена, но официальных заявлений на этот счёт пока не поступало.

Упрощённым порядком получения могут воспользоваться пенсионеры, оформившие выплаты на другого человека по доверенности. В таком случае в течение июля нет необходимости лично приходить в ПФР, чтобы подтвердить факт получения пенсии. Деньги по доверенности выдадут даже после окончания периода выплат.

Кроме того, выплаты получат семьи с детьми. Если пенсионер является законным представителем ребёнка от 6 до 18 лет, то он может рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Выплаты обещают произвести с 16 августа.

Напомним, что все социальные выплаты, кроме единовременной выплаты семьям с детьми, с 1 июля будут перечисляться только на карту "Мир".

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