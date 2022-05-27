Суд присяжных: как это работает в России

В последние годы мы все чаще слышим фразу: "суд присяжных вынес свой вердикт". Иногда решение такого жюри нам кажется не слишком правильным. К примеру, в деле так называемых "приморских партизан", при вынесении им оправдательного приговора, большую роль сыграли именно присяжные. Несмотря на то, что на совести преступников была смерть нескольких человек, 7 из 12 членов жюри сочли их вину недоказанной.

Кто же такие присяжные в России? И как работает институт присяжных заседателей?

Начнем с того, что историю свою в России суд присяжных начинает с далекого 1866 года, когда в Московском Кремле, в Митрофаньевском зале (ныне Екатерининский) прошел первый в Российской империи суд с участием присяжных заседателей. Однако в конце 1917 года Декретом о суде №1 институт присяжных был ликвидирован.

Возрождение суда присяжных активно обсуждалось в конце 80-х годов ХХ столетия. Однако возможным это стало только после принятия новой Конституции России в 1993 году.

Выбор присяжных

Стать членов жюри может любой гражданин России отвечающий ряду требований. Согласно законодательству, непрофессиональные судьи (а это и есть присяжные) участвуют в делах по тяжким и особо тяжким преступления. К примеру, это может быть убийство.

Чаще всего, привлекают присяжных к рассмотрению дел довольно резонансных в обществе. Кроме того, об этом должен попросить сам обвиняемый.

Существуют два списка присяжных, обновляемые раз в четыре года: основной и запасной. Призвать для участия в процессе могут любого из лиц, указанных в списке, а вот выбирает, кого именно позвать, компьютерная программа. К моменту суда должны быть называны 12 основных и 11 запасных присяжных.

Кто никогда не попадет в списки присяжных?

Присяжными не могут быть лица младше 25 лет, имеющие непогашенную судимость, находящиеся под следствием, те, кто состоит на учете в наркологических или психоневрологических диспансерах из-за проблем алкоголем, наркотиками или психических расстройств. Кроме того, на заседание не позовут человека, не знающего языка, на котором ведется судопроизводство.

Как отказаться от участия в жюри присяжных

Для этого нужна веская причина. К примеру, если кандидату уже больше 60 лет, если его религиозные убеждения не позволяют вершить чужую судьбу, если временное неисполнение служебных обязанностей в связи с участием становится недопустимым.

Имеет возможность отказаться стать присяжэным женщина с ребенком младше трех лет. Болезнь или отсутствие в стране по уважительным причинам, которые можно подтвердить документами, так же может служить поводом для самоотвода.

Права присяжных

Прежде чем преступить к рассмотрению дела, непрофессиональные судьи принимают присягу. В ходе разбирательства они могут общаться с допрашиваемыми лицами (разумеется, не напрямую), исследовать допустимые доказательства, проходящие по делу, просить разъяснения законодательных норм и юридических терминов (профессиональных юристов, как правило, не приглашают в суд присяжных), а также вести свои записи на протяжении всего судебного процесса.

Чего нельзя делать присяжным

Присяжные не имеют права покидать зал заседаний во время слушания, общаться с лицами, не относящимися к делу, самостоятельно собирать сведения о деле (вплоть до публикаций в СМИ) и разглашать тайну голосования.

Вынесение вердикта присяжными

После завершения активной фазы судебного разбирательства, когда уже высказались все участники процесса, к присяжным обращается судья с просьбой ответить на вопросы:

сумело ли обвинение доказать, что деяние произошло;

сумело ли обвинение доказать, что именно подсудимый его совершил;

очевидна ли вина подсудимого.

Заслушав все стороны процесса, присяжные удаляются в совещательную комнату. Здесь им и предстоит принять решение по рассматриваемому делу. После обсуждения присяжные проводят голосования. При этом отказаться от ответа не может не один из присутствующих.

Для того, чтобы подсудимый был признан винованым, по всем трем вопросам должны утердительно проголосовать большинство членов жюри.

Возможно и вынесение оправдательного вердикта. Это происходит в том случае, что если хотя бы по одному вопросу как минимум семь присяжных ответили отрицательно. Далее этот вердикт оглашается в зале суда перед всеми участниками процесса.

Присяжные заседатели не знают на профессиональном уровне всех норм закона. Однако нередко случается, что правосудие они осуществляют лучше, что настоящие судьи. Не удивительно, что общество стремится к тому, чтобы все процессы по тяжким и особо тяжким злодеяниям проводились только с участием заседателей, а сами обвиняемые чаще ходатайствовали об этом.

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