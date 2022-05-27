Китайский "фейкозащитник" Сталинграда, или Как китайцы оказались во Франции в 1917 году

Пару недель назад в Интернете появилось видео, на котором, если верить заголовку, показана "китайская версия битвы за дом Павлова в Сталинграде". Очень быстро ролик стал вирусным, а в комментариях под ним уже собирались сотнями пользователи с едкими замечаниями.

"Вот вам и Китай, вот вам и скрепы, вот вам и как они относятся ко всему этому", "Вот вам и союзнички, и партнеры", "Бурятский спецназ в действии", - примерно так комментаторы, отличившиеся раньше высказываниями типа "дидываивали" и "вытераны", отзывались о происходящем на экране, видя в этом отрывке пародию на один из самых кровавых эпизодов обороны Сталинграда.

По их мнению, таким вот "дешевым" образом Китай показал свое отношение к героической истории Великой Отечественной Войны. Кому пришла в голову идея запустить в Сеть это видео именно с таким заголовком - узнать теперь сложно. В Facebook распространение началось с одной уже удаленной публикации, которая имела тысячи репостов и сотни комментариев.

Мы решили разобраться: что же на самом деле мы видим в этом ролике и какое отношение он может иметь к Сталинграду и дому Павлова. Как оказалось - совершенно никакого. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это один из начальных эпизодов фильма "Кулак легенды: Возвращение Чен Жена", снятого в 2010 году. В главной роли не очень известный нам актер Донни Йен.

Действие картины происходит во Франции в 1917 году. И это совсем другая история. Однако может возникнуть вопрос о том, что же делали китайцы во время Первой мировой войны во Франции, да еще в таком немало количестве? И об этом мы вы тоже расскажем.

Как и всегда бывает, Первая мировая война сподвигла многие народы на миграцию. Одной из причин ее стал повышенный спрос на рабочие руки в странах, вовлеченных в боевые действия. Для того, чтобы не отвлекать солдат с фронта, европейские державы поначалу решили задействовать жителей своих колоний. Но этого было мало, и потому рабочих стали нанимать в стране с казавшимся неисчерпаемым запасом рабочей силы - в Китае.

В Первую мировую войну Китайская республика вступает на стороне Антанты довольно поздно, разорвав дипотношения с Германией после того, как немецкая подлодка потопила французский корабль, перевозивший китайских рабочих в Европу. Однако никаких столкновений между армиями или флотами этих двух держав не произошло. Но в эпицентре боевых действий гражданам Китая побывать все-таки пришлось. И вот как это случилось.

К концу 1915 года в Поднебесной начинает получать распространение идея "рабочие вместо солдат", согласно которой китайские добровольцы отправлялись бы в страны Европы, воюющие на стороне Антанты, чтобы занять места англичан и французов на различных работах, позволив им отправиться на фронт.

Поначалу европейские правители предложение Китая не расслышали. Но вскоре необходимость в китайской рабочей силе признают Франция и Великобритания. За 1916-1918 годы из Китая во Францию были доставлены около 40 000 рабочих, в Британию - около 100 000, а вот в Россию только по железным дорогам за 1915 - начало 1917 гг. было ввезено 160 000 китайцев.

Основной задачей китайских рабочих было строительство казарм, укреплений, железных дорог, аэродромов, разгрузке и погрузке вагонов и кораблей. Ближе к финальной части войны они уже попадали и на поля сражений, чтобы убирать колючую проволоку, закапывать воронки, собирать останки погибших солдат и хоронить их.

Однако довелось некоторым рабочим из Китая и защищаться от немцев с оружием в руках, если они оказывались на передовой при выполнении каких-то технических работ. Видимо, одна из таких историй и легла в основу сюжетной канвы фильма китайских кинематографистов.

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