Главу Киржачского района Букалова заподозрили в кумовстве

В администрации Владимирской области за очередным губернаторопадом в российских регионах наблюдали без особой тревоги. Нынешний глава региона Александр Авдеев еще только в прошлом октябре был назначен врио главы губернатора. Мысли и его, и сотрудников его аппарата заняты предстоящей предвыборной кампанией и сопутствующим ей аспектами: социально-экономическими показателями, темпами импортозамещения, общественным мнением и контролем подчиненных на местах. И как раз последний аспект должен вызывать у команды Авдеева определенную озабоченность.

В Киржачском районе назревает очередной скандал, связанный со здешней администрацией. Многие местные жители возмущены действиями Ильи Букалова, а точнее, его кадровой политикой и перераспределением бюджетных средств в ее рамках.

В администрации Киржачского района с недавних пор вместо отдела по вопросам местного значения и внутренней политики появилось одноименное управление. И бюджет, и штат, и сама структура управления больше, чем у отдела. Однако целесообразность такого переформатирования в руководстве Киржачского района не совсем ясна. Не смог ее толком объяснить и господин Букалов, в 2020 году обратившийся в Совет народных депутатов с просьбой изменить структуру своей администрации. И если в этом вопросе у чиновника, очевидно, понимания не было, то вопроса, кого назначить начальником этого управления, у Букалова не стояло. И даже если стояло, то недолго. А назначил он на эту завидную должность некую Ирину Шумову.

Ирина Шумова. Источник фото — соцсети

До того, как сесть в кресло главы районного управления девушка работала продавщицей одного из универмагов в Киржаче. Профильное образование и опыт работы на госслужбе у гражданки отсутствуют. Зато она молода и хороша собой. Эти качества, вероятно, и оценил Букалов, посчитав, что их вполне достаточно для того, чтобы отвечать за всю внутреннюю политику Киржачского района.

Неудивительно, что сразу появились слухи о "неслужебных отношениях" главы местной администрации и его симпатичной подчиненной. Этим, мол, и объясняется стремительный карьерный взлет Шумовой. Грубо говоря, Букалов, возможно, просто пристроил понравившуюся девушку на высокую должность, а потом и выхлопотал увеличение зарплаты.

Конечно, завистников множество, и такой версии подбора кадров можно и не доверять, но ее косвенно подтверждает и другой пример: Букалов продвигал по служебной лестнице еще одну свою знакомую. Последняя, к слову, уже продвинулась до приговора по уголовному делу.

Речь о бывшей главе поселения Кипрево Светлане Кондратьевой. В результате противоправных действий Кондратьевой было незаконно вырублено более 70 деревьев, администрации Киржачского района нанесен ущерб на сумму более 2,3 миллиона рублей. А в октябре прошлого года экс-главу Кипрево, признавшую свою вину, приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Светлана Кондратьева. Источник фото — pravda.ru

Примечательно, что Букалов до своего назначения руководителем администрации Киржачского района, в 2019-м, был главой поселения Кипрево. Получив должность повыше, он продвинул на свой прежний пост Кондратьеву, которая спустя всего несколько месяцев после начала работы оказалась в эпицентре коррупционного скандала.

Илья Букалов. Источник фото — соцсети

Возвращаясь же к бывшей продавщице Шумовой, важно отметить тот факт, что начальницей управления по местным вопросам и внутренней политике она стала на бесконкурсной основе. Уже то, что на вакансию не было объявлено конкурса, должно послужить поводом для прокурорской проверки. Да хотя бы для того, чтобы губернатор Авдеев взял эту ситуацию на контроль. Тут ведь не о вакансии гардеробщицы или уборщицы речь.

Киржачане утверждают, что Букалов устроил на хлебные места и других своих близких и родственников. И если это так (а компетентным органам все же стоит в этом разобраться), то здесь впору говорить не о конфликте интересов. Тогда это обыкновенное дешевое кумовство, которое развел местный чиновник, уверенный в том, что Киржачский район — его родовая вотчина, а не зона служебной ответственности.