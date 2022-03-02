Губернатор Петербурга Беглов из-за финансовых интересов его друзей игнорирует тему Донбасса

Петербургские чиновники, в том числе губернатор Беглов, стараются не придавать огласке поддержку ЛНР и ДНР и операции по денацификации Украины, так как опасается за финансовое благополучие на западе своих друзей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и городские чиновники выбрали "тихую" стратегия в отношении беженцев из Донбасса и реакция на признание Россией ЛНР и ДНР, так как боятся угрозы западных санкций, которые могут нанести ущерб им и их близкому окружению.

Запоздалые и немногословные комментарии Беглова о признании независимости Донбасса заметно отличаются от заявлений его коллег, которые публично поддержал решение президента РФ Владимира Путина и поручили снабдить всем необходимым эвакуированных из ЛНР и ДНР.

В какой-то момент нежелание власти Санкт-Петербурга поддержать общефедеральную повестку стало слишком явным, после чего местные чиновники занервничали. Первым "проснулся" бывший заместитель Беглова, спикер городского парламента Александр Бельский. Он рассказал о поддержке спецоперации на Украине и умолчал о своих либеральных взглядах.

Сам же Александр Беглов фактически забыл о Донбассе - медлил с заявлением о признании Россией независимости ЛНР и ДНР, а помощи беженцам из республик так и не предложил. Молчаливость Беглова по вопросу Донбасса объясняется западным лобби в Смольном, так как чиновники опасаются попасть под западные санкции, ведь бизнес друзей находится заграницей.

Как сообщает издание "Блокнот", таким образом петербургские чиновники могут прикрывать довольно большую группу "друзей", имеющих свои интересы на западе. Например "серый кардинал" Петербурга, экс-спецпредставитель губернатора Маргарита Рудакова, хранит в Европе активы. Предпринимательством она занимается еще с 90-х годов, обвинялась в коррупционных схемах в 2003 году, когда на празднование трёхсотлетия Петербурга "спустила" 40 миллиардов рублей. Беглов также не стеснялся привлекать Рудакову для решения сомнительных вопросов.

При этом Рудакова связана с Игорем и Андреем Захватовыми — неофициальными помощниками Беглова. Журналисты рассказали об элитном автопарке Захватовых, недвижимости в Италии и Испании, активах в европейских банках, а также схеме, по которой они за вознаграждение "сводят" бизнесменов с градоначальником.

Прямые интересы за рубежом есть также у вице-губернатора города Алексея Корабельникова, курирующего финансовый сектор и стратегическое планирование экономики Петербурга. Ранее он работал в компании Ernst&Young, зарегистрированной в Великобритании и может продолжать курировать интересы западной фирмы Корабельников и сейчас. Это заподозрили в Генпрокуратуре во время назначения чиновника на высокую должность.

Экс-министр транспорта России, заместитель Беглова Максим Соколов связан с бизнесменом Константином Ходосовским, компании которого получают крупные подряды на строительные работы инфраструктуры. Ходосовский имел гражданство Мальты, поэтому ни он, ни Соколов не заинтересованы в участии федеральной патриотической риторике.

Такую же позицию занимает глава Фрунзенского района Санкт-Петербурга Константин Серов, чей бизнес еще с 90-х связан с западными странами. Чиновник продолжает заниматься бизнесом и опасается увидеть свое имя в секционных списках.

Так как публичное высказывание может губительно отразиться на чиновниках и их приближенных, власти, кому есть что терять за рубежом, предпочитают помалкивать. Губернатор Беглов и сам не спешить проявить себя в поддержке государства в трудные времена, а в Смольном пытаются усидеть на двух стульях ради собственных интересов.