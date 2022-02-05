Уходящая неделя в Петербурге запомнится очередями в поликлиниках и коммунальными авариями

На прошедшей неделе петербуржцы остались один на один с системными городскими проблемами. Губернатор Александр Беглов отправился в Минск. Отсутствие надзора усугубило обстановку в городе.

Одной из основных проблем Санкт-Петербурга остается заболеваемость COVID-19. На этой неделе Северная столица несколько раз била рекорды. В пятницу было зафиксировано около 22 000 новых случаев за сутки.

Из-за всплеска заболеваемости многие горожане не смогли попасть к врачу, в поликлиниках наблюдаются колоссальные очереди. Примечательно, что многие пациенты просто приходят закрыть больничный лист, но из-за неспособности Смольного качественно организовать процесс, могут заразиться COVID-19 от других пациентов. Петербуржцы отмечают, что дозвониться до регистратуры, чтобы вызвать врача, очень сложно.

Как сообщает муниципальный депутат МО "Владимирский округ" Ксения Лаврова, особенно остро вопрос стоит в больницах №99 и 52 Выборгского района, №38 Центрального, №4 Василеостровского, №109 Фрунзенского и многих других. Людям приходится стоять в очередях на прием более шести часов, причем не только в коридорах, но и на улице.

Несмотря на происходящее, администрация Александра Беглова заявила о том, что проблема с очередями в больницах решена. Ранее губернатор уже говорил о готовности системы здравоохранения к нагрузкам. Однако позже глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил о нехватке персонала. Также в ведомстве признали, что на данный момент под наблюдением находится 240 000 человек. Они либо заражены вирусом, либо имеют его симптомы или симптомы ОРВИ.

Отметим, что чиновники Смольного провалили в том числе и старт вакцинации несовершеннолетних. Также губернатор посетил поликлиники Пушкинского района, но не смог ответить на жалобы горожан.

На этой неделе петербуржцам также пришлось столкнуться с последствиями снегопадов. На портале "Наш Санкт-Петербург" много жалоб оставляют жители Невского, Красносельского и Выборгского районов. Снег на тротуарах лежит с прошлого года. Горожанам приходится обходить сугробы по проезжей части. Из-за такой халатности коммунальных служб машина едва не сбила маленького ребенка на Русановской улице.

Петербуржцы устали от снежного коллапса. Усугубившаяся ситуация вынудила блокадников Петербурга выдвинуть требование об отставке Александра Беглова.

В течение недели появлялись сообщения о новых жертвах наледи на крышах города. Так, 3 февраля в Невском районе глыба льда проломила голову мужчине. При этом не было никаких предупреждений о том, что на крышах ведутся снегоуборочные работы. Также хозяйка убитой сосулькой собаки планирует подать в суд на коммунальные службы Смольного. Как сообщает Комздрав, за январь количество пострадавших достигло отметки в три тысячи человек.

Тем временем дворники и кровельщики придумали новый способ убирать наледь на фасадах. Они привязали веревку к лопате и таким образом сбивали сосульки.

Большие проблемы наблюдались и в сфере ЖКХ. Февраль начался с аварии в Невском районе, где не выдержала труба холодного водоснабжения на улице Зольной. 2 февраля произошло сразу два прорыва: на улице Козлова и проспекте Энгельса. Во втором случае подтопило припаркованные автомобили.

Подобные новости привычны для многих районов Санкт-Петербурга. Проблемы наблюдаются не только со "старыми", но и с недавно замененными трубами. Отметим, что общий износ водопроводных сетей в городе составляет 55,9%.

Несмотря на то, что мусорная реформа стартовала только с 1 января 2022 года, проблемы с вывозом ТКО наблюдаются до сих пор.

Уходящая неделя запомнилась многочисленными жалобами на работу подрядчика Смольного. Петербуржцы из Приморского, Невского, Красногвардейского и других районом отправляли чиновникам множество запросов, но справиться с проблемой в ближайшее время вряд ли получится. Для вывоза отходов чиновники Смольного выбрали одним из подрядчиков компанию "Эко Лэнд", но ее мощностей не хватает.

Проблемы с мусором замечают и экологи. Перевозчик оставляет отходы на нелегальных свалках в Ленобласти или сжигает их. Это ухудшает экологическую ситуацию в городе. Как сообщают СМИ, 4 января на Волхонском шоссе загорелось здание. Данную площадку арендовал регоператор НЭО. На ней уже скапливались отходы, их сжигали. Не исключено, что так НЭО избавляется от мусора, игнорируя вопрос экологии.

Таким образом, за прошедшую неделю системные проблемы в Санкт-Петербурге только усугубились. Чиновники Смольного не смогли наладить процессы в важных для города отраслях.