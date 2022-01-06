Подземные лодки так и остались фантазией

Человек всегда хотел то в небо взлететь, то под землю спуститься. Однако дальше фантастических книжек дело не сразу пошло. Потом человек начал покорять небо и водные глубины, то с путешествиями под землей как-то все не ладилось.

Но вот в 1937 году Григорий Адамов написал книгу «Победители недр», в которой описал в качестве достижений советской власти конструкцию подземной лодки. Создавалось даже впечатление, что описание это было основано на реальных чертежах. Сейчас, правда, уже невозможно узнать, лежало ли что-то в основе смелых идей Адамова, хотя можно предположить, что какие-то данные у него имелись.

Интересно, какие легенды есть на тему подземных лодок? Оказывается, таких мифов раньше было довольно много, хотя никаких документальных данных о подобных разработках практически нет. Но желающие пофантазировать на эту тему были. К примеру, Петр Рассказов. Рассказывают, что в 1918 году он сделал чертежи такого аппарата, однако почти сразу погиб от рук немецкого агента, который якобы забрал все наработки Рассказова. Но из этого ничего не получилось, потому что Берлин проиграл войну и властям было не до фантастических разработок.

Американцы утверждают, что первым в мире разработками в этой области начал заниматься Томас Алва Эдисон. Однако, согласно более достоверной информации, на рубеже 20-30 годов прошлого столетияконструкция первой подземной лодки была разработана в Советском Союзе инженерами А. Треблевым, А.Баскиным и А.Кириловым. Правда свой аппарат они разрабатывали исключительно для нефтедобычи.



Аналогичную конструкцию в США попытался запатентовать Питер Чалми - сотрудник «фабрики изобретений», которую возглавлял не кто-нибудь, а сам знаменитый Томас Алва Эдисон. Впрочем, он был не одинок. В списке изобретателей подземной лодки значится, например, некий Евгений Толкалинский, в 1918 году эмигрировавший из революционной России на Запад вместе со многими другими учеными, инженерами и изобретателями.

Но и среди тех, кто остался в советской России, нашлись светлые умы, взявшиеся за это дело. В 1930-е годы изобретатель А. Требелев, конструкторы А. Баскин и А. Кириллов сделали сенсационное изобретение - проект некоего «подземохода», область применения которого обещала быть просто фантастической.

Например, подземная лодка доходит до нефтяного пласта и плывет от одного «озера» к другому, разрушая на своем пути горные перемычки. За собой она тянет нефтепровод и, достигнув наконец нефтяного «моря», начинает оттуда качать «черное золото».



В качестве прототипа для своей конструкции инженеры взяли... обычного земляного крота. Несколько месяцев они изучали, как он проделывает подземные ходы, и создали свой аппарат «по образу и подобию» этого животного. Кое-что, конечно, пришлось переделать: лапы с когтями заменить более привычными фрезами - примерно такими же, как у угледобывающих комбайнов.

Первые испытания лодки-крота прошли на Урале, в рудниках под горой Благодать. Аппарат вгрызался в гору, крошил своими фрезами крепчайшие породы. Но конструкция лодки оказалась все же недостаточно надежной, ее механизмы часто отказывали, и дальнейшие разработки были признаны несвоевременными. Тем более, что на носу была Вторая мировая война.

Тем не менее, несколькими годами позже, накануне Второй Мировой войны об этом фантастическом проекте советское руководство все же вспомнило. В начале 1940 года Д.Устинов, который в скором времени стал наркомом вооружения Советского Союза, вызвал к себе П.Страхова, доктора технических наук, который занимался конструированием проходческих подземных комбайнов и предложил ему создать самоходный подземный аппарат для нужд Советской армии.

Говорят, что уже спустя полтора года опытный образец проходил испытания. Созданная конструктором подземная лодка могла работать в автономном режиме около недели, именно на такой период были рассчитаны запасы кислорода, воды и пищи.



Тем не менее, когда началась война, Страхов вынужден был переключиться на возведение бункеров, поэтому дальнейшая судьба созданного им подземного аппарата конструктору неизвестна.

Один из многочисленных мифов о секретной сверхтехнике Третьего рейха гласит, что существовали разработки боевых подземных средств под кодовыми названиями «Subterrine» (проект Х. фон Верна и Р. Требелецкого) и «Midgardschlange» («Змей Мидгарда»), (проект Риттера). В 1933 году изобретатель В. фон Верн запатентовал свой вариант подземохода. Изобретение на всякий случай засекретили и отправили в архив. Неизвестно, сколько бы оно могло там пролежать, если бы на него в 1940 году случайно не наткнулся граф Клаус фон Штауфенберг. Когда ему на глаза попалось изобретение Верна, понял, что напал на свою золотую жилу.

Руководство Третьего Рейха нуждалось в любом сверхоружии, которое помогло бы достичь мирового господства. Согласно сведениям, которые были обнародованы уже после окончания войны, в Германии велись разработки подземных военных аппаратов, которым были присвоены названия «Subterrine» и «Midgardschlange». Последний из названых проектов предполагался как сверхамфибия, которая могла осуществлять движение не только на земле и под землей, но и под водой на глубине порядка ста метров.

Общая длина аппарата составляла примерно 400-525 метров, в зависимости от того, какие задачи ставились перед данным транспортным средством. Подземный крейсер имел водоизмещение 60 тысяч тонн. Согласно некоторым данным, испытания подземного крейсера проводились еще в 1939 году. Экипаж аппарата оставлял 30 человек, а внутри он очень напоминал устройство подводной лодки. Аппарат мог развивать скорость по земле до 30 километров в час, под водой - три километра, а в каменистом грунте - до двух километров в час.

Подземная лодка представляла собой аппарат, в передней части которого размещалась буровая головка с четырьмя бурами (диаметр каждого составлял полтора метра). Головка приводилась в движение девятью электродвигателями, общая мощность которых составляла порядка 9 тысяч лошадиных сил. Ходовая часть его была выполненная на гусеницах, и обслуживалась 14 электродвигателями, имевшими общую мощность около 20 тысяч лошадиных сил.

Под водой лодка двигалась при помощи 12 пар рулей, а также 12 дополнительных двигателей, обща мощность которых составляла 3 тысячи лошадиных сил. В пояснительной записке к проекту было предусмотрено строительство 20 таких подземных крейсеров (каждый стоил порядка 30 миллионов рейхсмарок), которые планировалось использовать для нападений на стратегически важные французские и бельгийские объекты, и для минирования портов Англии.

После того, как вторая Мировая война была закончена, советская контрразведка недалеко от Кенигсберга обнаружила штольни неизвестного происхождения и назначения, а недалеко от них - остатки конструкции, предположительно - «Midgardschlange».



Если говорить о «Subterrine», то патент на создание его был получен еще в 1933 году и выдан он был на имя немецкого изобретателя Хорнера фон Вернера. Согласно замыслу изобретателя, его аппарат должен был иметь скорость порядка семи километров в час, экипаж - 5 человек, нести боезаряд, равный 300 килограммам. Предполагалось, что он сможет двигаться не только под землей, но и под водой.

В начале войны Германия как раз разработала военную операцию под названием «Морской лев», целью которой было вторжение на Британские острова. Поэтому существование подземной лодки с аналогичным названием могло оказаться весьма полезным. Идея заключалась в следующем: подземный аппарат, на борту которого должен находиться диверсанты, должен был пересечь Ла-Манш, а затем добраться в нужное место под землей.

Проект не был осуществлен, так как Герману Герингу удалось убедить фюрера в том, что для капитуляции Англии вполне хватит бомбежек, тем более, что для достижения данной цели требовались «Фау», а, соответственно, и огромные материальные средства.

Между тем, аналогичные по своим функциям машины разрабатывались и в Англии. Их, как правило, обозначали аббревиатурой NLE (то есть военно-морское и сухопутное оборудование). Основное предназначение их сводилось к рытью проходов через вражеские позиции. По этим проходам техника и пехотинцы должны были проникать на территорию противника и организовывать неожиданные атаки.

Английские разработки имели четыре названия: «Нелли», «Экскаватор без участия человека», «Культиватор 6» и «Белый кролик». Окончательный вариант английского проекта представлял собой аппарат длиной около 23,5 метров, шириной около 2 метров, высотой около 2,5 метров и состоял из двух отделений.

Основное отделение было размещено на гусеничном ходу, и очень напоминало танк. Вес его составлял сто тонн. Второе отделение, которое имело вес около 30 тонн, было предназначено для рытья траншей глубиной до 1,5 метров и шириной до 2,3 метров. В английской разработке имелось два мотора: один приводил в движение конвейеры и резаки в переднем отделении, а второй - приводил в движение саму машину.

Аппарат мог развивать скорость до 8 километров в час. После достижения крайней точки движения «Нелли» должна была останавливаться, превратившись в платформу для выхода техники

Однако проект был закрыт после падения Франции. До того периода было выпущено всего пять машин. К концу Второй мировой четыре из них были разобраны. Пятую машину постигла та же участь в начале 50-х годов.

В 1945 году, после разгрома фашистской Германии, по ее территории вовсю рыскали трофейные команды бывших союзников. Спецагенты ведомства Берии обнаружили чертежи и остатки странного механизма. Изучив находки, эксперты пришли к выводу, что перед ними аппарат для проделывания ходов под землей. Генерал Абакумов отправил его на доработку.

Ленинградский профессор Г.И. Бабат предлагал использовать для снабжения «подземохода» энергией сверхвысокочастотное излучение. А московский профессор Г.И. Покровский произвел расчеты, показывающие принципиальную возможность использования процессов кавитации не только в жидкой, но и в твердой среде. Пузырьки газа или пара, по мнению профессора Покровского, были способны весьма эффективно разрушать горные породы.

Говорил о возможности создания «подземных торпед» и академик А.Д. Сахаров. По его мнению, можно было создать условия, при которых подземный снаряд будет двигаться не в толще пород, а в облаке распыленных частиц, что обеспечит фантастическую скорость продвижения - десятки, а то и сотни километров в час!

После проведенных исследований они пришли к выводу, что аппарат можно использовать в военных целях. Примерно в то же время советский инженер М.Циферов получил патент на создание подземной торпеды - аппарата, который мог передвигаться под землей со скоростью один метр в секунду. Идеи Циферова продолжил его сын, но решить проблему поддержания курса ракеты так и не удалось. В 1950 году патент на создание термобура, который очень напоминал ракету, получили А.Качан и А.Бричкин.

Снова вспомнили и о разработке А. Требелева. С учетом трофейных наработок дело выглядело многообещающим. Тем более что проектом заинтересовался лично товарищ Хрущев, сменивший у руля государства умершего Сталина.

Для серийного производства подземных лодок, испытания которых, по существу, еще и не начинались, в крымских степях срочно стали возводить огромный завод. А сам Никита Сергеевич публично пообещал достать империалистов не только из космоса, но и из-под земли!

Несколько вариантов созданных подземоходов отправили для испытаний в Уральские горы. Первый цикл прошел удачно - подземная лодка со скоростью пешехода уверенно проделала ход с одного склона горы на другой. О чем, естественно, тут же было доложено правительству. Возможно, именно эта весть и дала Никите Сергеевичу основания для его публичного заявления. Но он поторопился. Во время второй серии испытаний произошел загадочный взрыв, и подземная лодка со всем своим экипажем погибла, оказавшись замурованной глубоко в земной толще.

Вновь начались разработки подземных аппаратов. Инженеры и ученые, которые были привлечены к решению данной проблемы, предложили проект создания атомной подземной лодки. Специально для первого опытного производства в кратчайшие сроки был построен секретный завод (он был готов к 1962 году и находился на Украине, недалеко от поселка Громовка).

В 1964 году на заводе якобы была выпущена первая советская подземная атомная лодка, которая получила название «Боевой крот». Она имела диаметр около 4 метров, длину 35 метров, титановый корпус. Экипаж аппарата состоял из 5 человек, помимо него на борту могли помещаться еще 15 человек десанта и тонна взрывчатых веществ.

Основная задача, которая ставилась перед лодкой, заключалась в уничтожении подземных ракетных шахт и бункеров противника. Существовали даже планы доставить эти лодки к берегам американской Калифорнии, где часто случаются землетрясения. Лодка могла бы оставить ядерный заряд и подорвать его, вызвав тем самым искусственное землетрясение, а все последствия списать на стихию. Но из этого тоже ничего не получилось.

А в 1976 году с целью дезинформации, в прессе, по инициативе начальника Главного управления по охране государственных тайн Антонова, начали появляться сообщения не только об этом проекте, но и о существовании в Советском Союзе подземного атомного флота, в то время как остатки «Боевого крота» ржавели под открытым небом.

Глухой отзвук об этих работах остался лишь в романе Эдуарда Тополя «Чужое лицо», где мастер детективного жанра описывает, как субтеррину намеревались испытать у берегов Северной Америки.

Ядерная подлодка должна была выгрузить там «субтеррину», и последняя своим ходом собиралась добраться до самой Калифорнии, где, как известно, довольно часто случаются землетрясения. В заранее рассчитанном месте экипаж оставлял ядерный боезаряд, который мог быть взорван в нужный момент. А все его последствия затем списали бы на стихийное бедствие... Но все это - лишь фантазии: испытания подземной лодки не были доведены до конца.