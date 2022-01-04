Тайна алмаза "Великий Могол"

Имя могущественного правителя Великих Моголов Шаха-Джахана донес до потомков не только великолепный Тадж-Махал.

Алмаз "Великий Могол": тайна появления

В самый расцвет правления императора, в середине XVII века в алмазных копях Голконды был найден невиданный до этого времени алмаз весом 787 карат. Вплоть до начала XX века камень считался самым крупным из встречающихся в природе.

Такое сокровище не могло скрыться от взора Шаха-Джахана. Неудивительно, что камень, украшавший сокровищницу раджи Голконды, выкрал вероломный слуга Миргимола и бежал под защиту императора, прельстив его великим даром. Так начинает свою полную тайн историю легендарный бриллиант "Великий Могол".

По легенде, алмаз стал причиной вражды внутри царской династии, а постоянные интриги и заговоры между родственниками создали вокруг камня кровавый ореол.

Аурангзеб, отнявший у своего отца Шаха-Джахана трон, стал новым правителем из династии Великих Моголов и, конечно же, завладел удивительным бриллиантом. Доверить огранку истинного природного чуда могли только лучшему мастеру, коим стал венецианский ювелир Гортензио Боргис.

Побывав в руках итальянца, камень почти втрое уменьшился в размерах, а огранка приобрела традиционную для Индии форму розы. Считается, что работа мастера не устроила Аурангзеба, ведь "Великий могол", как стали называть с тех пор алмаз, значительно потерял в весе, к тому же имел еле различимое пятнышко внутри и дефект на нижней грани.

В итоге Боргис не получил никакой платы за работу, потеряв аванс, составлявший баснословную по тем временам сумму 10 000 рупий. Единственным европейцем, кроме ювелира, видевшим "Великого Могола" вживую принято считать француза Жана-Батиста Тавернье.

Любезно приглашенный ко двору владыкой Аурангзебом в 1655 году французский путешественник описал великолепный бриллиант в своих индийских заметках с зарисовками. По его словам камень весом около 280 карат был похож на половину куриного яйца, имел голубоватый оттенок и огранку в форме розы.

Скорее всего, француз был последним официальным лицом, видевшим бриллиант, поскольку дальнейшая судьба величайшего индийского сокровища покрыта тайной. Считается, что камень был собственностью династии Великих Моголов до 1739 года, но вследствие разграбления Дели войсками Надир-шаха и жестокой резни, устроенной персами в столице, был украден вместе с остальными сокровищами.

Исчезновение "Великого Могола"

Упоминания о кровавом алмазе еще можно найти в персидских хрониках за период до убийства его последнего владельца в 1747 году, но после смерти Надир-шаха следы теряются, а судьба сокровища навечно становится тайной.

Куда же исчез легендарный бриллиант? Длительное время судьба камня не давала покоя ученым умам и ювелирам, рождались разные версии. Одни утверждали, что индийский бриллиант был разделен на два не менее легендарных камня "Кохинур" и "Орлов".

А геммолог Теннан вовсе считал, что камней вовсе стало три: к украшению британской короны и достоянию российского Алмазного фонда добавился бриллиант, именуемый "Большая таблица".

Русский ученый-минеролог Ферсман был уверен, что "Великий Могол" и "Орлов" — один и тот же камень, а разница в весе объяснялась ошибкой Тавернье в пересчете индийские рати в караты.

Гипотезу подтверждает внешнее сходство бриллиантов. Хотя самой правдоподобной версией можно считать переогранку "Великого Могола" в "Орлов", вследствие которой и произошла потеря веса.