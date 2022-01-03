Странные правила дорожного движения в разных странах мира

Мало кто может похвастаться тем, что знает абсолютно все правила дорожного движения в собственной стране. что уж тогда говорить о правилах, которые действуют в других странах? Тем более, что среди них есть немало и, мягко говоря, странных.

В Филиппинах существует очень интересный способ борьбы с пробками. Все дело в автомобильных номерах. Если цифра вашего номера заканчивается на 1 или 2, то в понедельник вам придется проехаться на метро, если ваши цифры 3 или 4, то во вторник. И так далее. Но в выходные дни все ограничения снимаются.

Некоторые американские штаты поражают разнообразием собственных законов, не всегда понятных даже жителям остальной Америки. Наприме, в Пенсильвании вы обязаны спрятать автомобиль, если есть вероятность, что его сможет испугать лошадь. Если вы решили погонять за рулем авто с закрытыми глазами, то в Алабаме вам обязательно выпишут штраф. И, конечно же, не стоит забывать, что на Аляске нельзя ездить с собакой на крыше.

В Мексике девушкам иногда бывает не очень комфортно передвигаться на автомобиле. В стране существует закон, который запрещает краситься за рулем. Ради справедливости стоит отметить, что подобное правило есть и для мужчин, им запрещается бриться в машине.

В Таиланде очень плотное движение, это известно всем туристам. Иногда дорога напоминает какой-то сумасшедший автодром. И здесь тоже существуют свои "странные правила". Например, невзирая на постоянну жару, в Таиланде существует правило, которое запрещает садиться за руль без рубашки. Возможно, многие пренебрегают этим правилом, однако если попадетесь местным полицейским, будет очень сложно избежать штрафа.

В Австралии россиянам как любителям видеорегистраторов будет не так комфортно за рулем в этой стране. Однако их испольвазование в этой стране запрещено — по местным правилам это считается "вторжением в личную жизнь".

Германия очень привлекает любителей быстрой езды своими немецким автобанам, но перед этим советуем проверить запас топлива. Если ваша машина перестала ехать по причине нехватки бензина, то придется заплатить штраф. На автобане запрещается останавливаться без уважительной причины, и как вы уже поняли, отсутствие бензина в Германии считается уже халатностью.

В Японии традицонно проявляют особенную заботу о пешеходах. Поэтому в дождливую погоду они не опасаются идти вдоль дороги. Если вы окатили кого-нибудь грязной водой из-под колес, то придется заплатить штраф.