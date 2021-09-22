Осужденным по резонансному "льняному делу" фактически вынесли смертный приговор

Родственники осужденных в Вязьме по скандальному "льняному делу" просят спасти их близких. Двое аграриев, экс-депутат Смоленской областной Думы Владимир Куприянов и его бизнес-партнер Владимир Шрейн, которых Вяземский районный суд приговорил в августе 2021 года к пяти годам колонии за хищение бюджетных денег, сейчас находятся в очень плохом состоянии и нуждаются в медицинской помощи. Фактически, отправив в колонию пенсионеров, суд вынес им смертный приговор.

Напомним, что Куприянову и его партнерам инкриминируют хищение субсидий и грантов на развитие льноводства. Правозащитники требуют для осужденных аграриев условного срока. Тем более деньги, которые проходят как похищенные, были потрачены не в личных интересах, а на развитие предприятий в сфере АПК.

13 августа в СИЗО были доставлены четверо из шести обвиняемых по делу. Один получил условный срок (сотрудничал со следствием), другую оставили на свободе, пока ребенок не станет совершеннолетним. Двух оставшихся отправили в колонию на пять лет, и это несмотря на преклонный возраст обвиняемых и проблемы со здоровьем.

Следствие пять лет потратило на поиски улик, чтобы доказать "мошеннические действия группы лиц по предварительному сговору". Еще два года тянулся судебный процесс. И вот печальный итог.

По отношению к 67-летнему Владимиру Шрейну правоохранители вообще поступили крайне жестоко. Мужчина накануне вынесения приговора находился в Вяземской районной больнице на лечении, у него серьезные проблемы с почками: мочекаменная болезнь и гидронефроз. Судебные приставы, по словам медиков, фактически сами выдернули капельницу из руки осужденного и увезли в СИЗО.

74-летний Владимир Куприянов, которого следствие считает чуть ли не организатором преступного сообщества, тем более в силу возраста находится не в том физическом состоянии, чтобы выдержать пять лет за решеткой. У пенсионера проблемы с сердцем, сосудами и сахарный диабет.

Жители Вязьмы недоумевают: ведь Куприянов всегда был предан своему району и активно занимался его развитием. Поднимал местный машиностроительный завод, хлебокомбинат, занимался развитием агропромышленного комплекса. В Роспатенте даже зарегистрированы его изобретения — комплексы по переработке льнотресты прямо в поле, что может существенно улучшить работу аграриев. В 2008 году стал Почетным гражданином Вязьмы за заслуги в развитии района, а потом внезапно стал мошенником. Верится в этом многим с трудом. Самое примечательное, что человек всю жизнь прожил в скромной квартире, ходил в скромной одежде. Местные грустно иронизируют: уж лучше бы на "похищенные деньги" купил дом в Европе и уехал туда жить. Но Куприянов — патриот, он вкладывал деньги в родную землю, и за это поплатился.

"Льняное дело" стало самым неоднозначным среди экономических преступлений в России за последние годы. Так называемому преступному сообществу инкриминируют хищение огромных средств. Подсудимые доказывают, что деньги были не похищены, а потрачены с пользой — было куплено оборудование для производства льнотресты. Следствие уверяет, что в российско-бельгийском оборудовании отсутствует "российская" часть, а изобретенные мобильные комплексы по обработке льнотресты не являются инновацией, несмотря на свидетельства Роспатента.

Правозащитники уверены, что все дело не стоит и выеденного яйца. Просто возникла неточность в оформлении документов, поскольку в хозяйственной деятельности деньгами, поступающими на счет, перекрываются траты на первоочередные нужды. А потом доходы вкладываются в развитие производства. Но движение по счету, если речь идет о госсубсидиях, строго контролируется. Шаг в сторону — и ты в тюрьме. Видимо, вяземские аграрии не учли всех казенных тонкостей и бюрократических ловушек, вот и поплатились за свой энтузиазм. Называется, хотели как лучше, а получилось…