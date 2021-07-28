ФАН в своем расследовании обозначил цели фильма "Вагнергейт" фирмы Bellingcat

Фильм "Вагнергейт" (WagnerGate), премьера которого запланирована на 29 июля, еще до выхода расшатал ситуацию в Киеве. Расследование британской фирмы Bellingcat, рассчитанное на аудиторию из Украины, расскажет об обстоятельствах захвата 33 граждан России в санатории "Белорусочка" в окрестностях Минска.

Показ переносили несколько раз: сначала на апрель, затем на май, а позже на 29 июля — годовщину операции в Белоруссии. Уже сейчас все свидетельствует о том, что фильм может произвести эффект разорвавшейся бомбы для Украины. Как выяснило Федеральное агентство новостей, существуют как минимум две версии "Вагнергейта", и только заказчик из США решает, какую именно ключевую линию о захвате "вагнеровцев" покажут.

Операция в санатории

Год назад, 29 июля, в СМИ появилась новость о том, что белорусский спецназ якобы захватил 33 россиян, которые намеревались устроить в стране госпереворот. Моментально украинские информационные агентства причислили их к "ЧВК Вагнера", ссылаясь на то, что несколько из них побывали в Донбассе. Александр Лукашенко заявил, что в общей сложности в его государстве где-то прячутся "200 боевиков".

Спустя неделю ситуация смягчилась. Более того, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал расследование, в котором восстановил события, предшествующие инциденту. Он выяснил, что за произошедшим стоит Служба безопасности Украины, которая является истинным нанимателем мужчин.

Хронология событий

Россияне находились в "Белорусочке" не для того, чтобы устроить госпереворот. Для работы за рубежом их собирал куратор под вымышленным именем. Предположительно, их пригласили работать либо в Сирии, либо в Ливии, либо вообще в Венесуэле.

Среди тех, кто поверил в подлинность предложения оказался Артем Миляев с позывным "Шаман". По просьбе куратора он обзвонил знакомых, которые принимали участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, не догадываясь, что ведет их в ловушку.

Заказчики действовали от лица фиктивной фирмы "РН-Запад" и не скромничали в своих желаниях: они потребовали, чтобы "Шаман" собрал аж 180 человек, чтобы в последствии отправить их из Минска в Стамбул, далее в Гавану и потом в Каракас. Необходимость выехать в Белоруссию объясняли просто: летом 2020 года из-за российских санитарных требований по коронавирусу рейсы из Москвы в Стамбул были закрыты. Между тем подобные меры даже не вводились.

В ожидании рейса "солдат удачи" определили в санаторий "Белорусочка", где они должны были пожить несколько дней. Вылет запланировали на 30 июля, однако 29 числа всех задержал спецназ.

Планы Киева

Быстрее всех на инцидент отреагировали спецслужбы и СМИ Украины. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова потребовала незамедлительно выдать всех задержанных Киеву. И это при том, что многие их них не имели никакого отношения к событиям в Донбассе. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что россиян будут судить в рамках показательного процесса. Руководство страны уже предвкушало, как получит рычаг давления на Москву.

Планам Киева помешал Лукашенко. Не исключено, что он думал о том, чтобы выдать россиян Украине, но поговорив по телефону с Владимиром Путиным 7 августа ситуация пошла по иному пути. Спустя неделю россиян отправили на родину. На фоне мирного урегулирования инцидента между странами, на Украине уже разгорался политический скандал.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко рассказал, что "захват" россиян спланировали спецслужбы Украины. При этом план, по его словам, провалился ввиду нерешительности Зеленского, который не захотел еще сильнее портить отношения с Россией.

Перехват воздушного судна

Согласно плану Киева, самолет, вылетевший из Минска в Стамбул, перехватят над территорией Украины, чтобы снять "вагнеровцев" с рейса и арестовать. Им намеревались предъявить обвинения в "развязывании боевых действий в Донбассе". Предположительно, Зеленский и его команда считали, что так им удастся выслужиться перед Западом.

Гончаренко рассказал, что в Главном управлении разведки Украины с ним поделились, что кто-то "слил" информацию Минску всего за сутки до вылета. Спустя несколько дней, 5 августа, по инициативе Зеленского, пытавшегося "замести следы", со своего поста ушел глава ГУР Василий Бурбу.

Однако, как выяснил ФАН, истинные заказчики операции находятся не на Украине, ввиду чего глава государства оказался в тупике при попытках скрыть провал "операции".

Ливийская земля

Год назад в частной тюрьме "Митига" в Триполи незаконно находился нынешний глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Именно он раскрыл важные детали инцидента.

В настоящее время Ливия является объектом пристального внимания американских спецслужб. Шугалей считает, что 33 россиян под вымышленным предлогом планировали "приземлить" на территории североафриканского государства, чтобы убить там.

"В марте-апреле 2020 года агентами ЦРУ, прикомандированными к африканскому командованию Вооруженных сил США по направлению Триполи, была запланирована операция совместно с сотрудниками СБУ. Согласно плану вышеуказанных лиц, граждан РФ в возрасте от 20 до 50 лет должны были переместить на территорию аэропорта Митига (Триполи), там переодеть в военную униформу "мультикам", после чего расстрелять. Далее тела планировалось перевезти на юго-восток от Триполи в район Тархуны. Когда трупы будут подброшены, можно смело всему миру заявить: уничтожена диверсионно-разведывательная группа ЧВК "Вагнер". Именно с этой целью офицеры ЦРУ вступили во взаимодействие с СБУ", — рассказал он.

В случае развития такого сценария спецслужбы Украины исполнили бы второстепенную роль. Также становится ясно, как появилась версия о том, что Зеленский совершил госизмену, поскольку он фактически сорвал операцию ЦРУ. Ее с удовольствием подхватил Петр Порошенко, жаждущий реванша после поражения на президентских выборах.

"Вагнергейт"

С конца прошлого года якобы независимое журналистское агентство Bellingcat работало над фильмом. Структура, якобы самостоятельно добывающая "инсайды", на деле финансируется через ряд сомнительных схем и подчиняется британским спецслужбам.

Весной 2021 года один из главных специалистов Bellingcat Христо Грозев посетил Киев, где собирал данные для материала, после чего ситуация резко изменилась. Премьера была запланирована на 15 марта, затем на апрель, позже на май. В итоге объявили, что показ состоится 29 июля и будет приурочен к годовщине событий под Минском.

Отметим, что и эта дата не является окончательной. Не исключено, что в итоге "Вагнергейт" покажут осенью или еще позже. ФАН выяснил, что дело в существовании нескольких версий картины, одна из которых показывает спецслужбы Украины героями, спланировавшими гениальную операцию, а другая акцентирует внимание на причинах провала этой операции. Так, авторы просто не смогли сориентироваться, какая именно версия подходит больше в условиях сложившейся политической обстановки.

Инцидент с Протасевичем

В ФАН убеждены, что на выход фильма масштабное влияние оказало событие, произошедшее в Белоруссии 23 мая, когда задержали оппозиционера Романа Протасевича. Запад осудил перехват самолета и оценил случившееся как "государственный терроризм". После этого авторы не смогли показать и оправдать, как сотрудники СБУ планировали сделать тоже самое. Однако, ключевая линия "Вагнергейта" все еще неизвестна.

Комментируя ситуацию, философ и политолог Александр Дугин заявил, что фильм окажет катастрофическое влияние на Зеленского и его команду. В настоящее время нынешнее руководство Украины явно не устраивает Запад, что объясняет, почему расследование планируют показать аккурат за месяц до визита украинского лидера в Вашингтон, который запланирован на 30 августа.

"Пора убирать Зеленского, обвинить его в чем-то наподобие "госизмены" и подготовить на Украине приход к власти более радикального клана. Традиционно поддерживаемых неонацистов или жаждущего реванша Порошенко, который за возвращение к власти будет готов для глобалистских хозяев пойти на все. Bellingcat связан с наиболее антироссийской частью американского и британского истеблишмента, — напомнил Дугин. — Любая тема, за которую берется Bellingcat — организация, имеющая связи со спецслужбами стран НАТО и глобалистскими кругами, — неслучайна и обоснована геополитическими интересами англо-саксонского мира", — заявил он.

Инструмент давления и шантажа

На фоне известий о выходе "Вагнергейта" на Украине обострилась политическая ситуация. Помимо всего прочего, рейтинг Зеленского и его администрации низок как никогда. На это повлияли как удручающая ситуация в экономической и социальной сферах, так и многочисленные "кокаиновые скандалы". Более того, договоренности Германии и США по "Северному потоку-2" также нанесли удар по действующему главе государства.

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц считает, что фильм откладывали в ожидании идеального момента, чтобы создать импульс для дестабилизации внутриполитической обстановки в Киеве.

"Уверен, что без санкции спецслужб это расследование могло появиться куда раньше, но его держали для удобного момента, и он настал. Соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" — это самый оглушительный удар, который был пропущен Зеленским. И сейчас все силы будут использовать это против него. Мы уже видим, что американцы отказались от участия в нормандском формату. Штаты сбросили на Германию ответственность за то, что будет происходить после 2024 года, когда заканчивается контракт по украинскому транзиту. Внутри страны инициируется дело в ГБР о госизмене Зеленского и его окружения. Все это лежит в одной канве — Зеленский надоел всем. И расследование Биллингкэта может стать детонатором", — заявил он.

Помимо давления извне, у Зеленского есть серьезные конкуренты и внутри страны, которые готовы в подходящий момент захватить власть. Например, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Петр Порошенко или Дмитрий Разумков. Мнение об этом высказали авторы Telegram-канала "Зрада чи Перемога".

"Разумков вот опубликовал фото с американским послом Кентом. С ним же опубликовал фото накануне увольнения Арсен Аваков. Может быть в будущем мы увидим самые неожиданные союзы. А что? У Авакова — силовое крыло националистов, у Разумкова — серьезный политический бэкграунд. Ситуативный союз на определенном отрезке вполне возможен. При условии, конечно, что в Украине действительно на волне того же "вагнергейта" будут инициированы досрочные выборы", — заявили специалисты.

Последний месяц Зеленского

Согласно последнему анонсу, фильм Bellingcat действительно выйдет 29 июля. Если это случится, то у противников Зеленского будет ровно месяц, чтобы убедить общественность в госизмене президента Украины. С такой репутацией его могут не пустить в Вашингтон, где он собирался обсудить дальнейшее сотрудничество с администрацией Байдена

На фоне проигрыша Украины по "Северному потоку-2" в результате переговоров США и Германии, а также обвинения в провале операции "33 богатыря" Зеленскому всерьез стоит задуматься, что настоящие заказчики его "политического убийства" находятся в Белом доме.

Президент Украины буквально 26 июля сумел зачистить последние следы, которые даже косвенно указывают на его причастность к задержанию 33 россиян под Минском. Однако анонс расследования Bellingcat уже оставил отпечаток на репутации Зеленского, от которого ему не отмыться.