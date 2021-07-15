Слову не хозяин: почему предвыборным обещаниям Пекарева не верят

Председатель Совета депутатов Электростали Владимир Пекарев записал обращения к избирателям. Ролики выложены на портале "Предварительное голосование" от партии "Единая Россия". В них он заверил жителей восточного Подмосковья, что готов к работе на более высоком уровне благодаря своему богатому "опыту".

Известно, что Пекарев идет в Мособлдуму от 25-го одномандатного округа. В СМИ уже звучали предположения, что обойти ближайшего конкурента на праймериз ему помогло покровительство председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

Примечательно, что деятельность Пекарева на протяжении последних лет показывает, что он нечасто держит свое слово. К примеру, в 2018 году он пообещал жителям Электростали восстановить и снова запустить в работу школу № 41 во Фрязево. На данный момент в городской группе "Электросталь" размещена информация о том, что этот вопрос до сих пор не решен.

На публикацию ответили представители администрации Электростали. По их словам, работы запланированы лишь на 2024 год в связи с пересмотром бюджета.

Также горожане были крайне недовольны тем, как в городе происходит "облагораживание территорий". Пекарев лично одобрил проведение работ, которые свелись, по мнению жителей, к вырубке деревьев для дальнейшего асфальтирования территории и создания автомобильных парковок на улицах Первомайской и Ленина.

Жители обратились с жалобой к главе комитета по дорожной деятельности и благоустройству Артему Зайцеву. Чиновник приезжал лично поговорить с жильцами и убеждал их в том, что никакой вырубки нет, а на территории появятся новые деревья. Однако фотографии очевидцев говорят об обратном.

Когда в 2017 году была утверждена муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области" за подписью главы округа Пекарева, о вырубке деревьев речи не шло. В документе также указано, что работы могут проводиться только в том случае, если мнение жителей будет учтено. Но оно было проигнорировано компанией ООО "Дорожное Строительное Управление-19", которая выполняла заказ.

К этой фирме тоже есть вопросы. Конкуренцию на торгах "ДСУ-19" составила хорошо известная компания ООО "Строймонтажконструкция". Предприятие имеет достойную репутацию на рынке, с момента своего создания выполнило 165 контрактов. Но победу все равно одержало "Дорожное Строительное Управление-19", которому достался тендер стоимостью почти 42 млн рублей.

Примечательно, что Артем Зайцев, убеждавший жителей в том, что двор будет облагорожен, на торгах был зампредседателя комиссии.

Сам Пекарев не участвует в урегулировании конфликта. Вместо этого он убеждает горожан проголосовать за него на выборах.

Ранее журналисты выяснили, что глава Совета депутатов Электростали может отстаивать бизнес-интересы своей дочери, которая может иметь отношение к главной охранной фирме города. Примечательно, что его сестра, Татьяна Пекарева, выступает директором МКУ "Центр регулирования и контроля в сфере похоронного дела Богородского округа Московской области". А сделки, которые предприятие заключает, имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства.