Скандального ректора из Твери спасли от тюрьмы "неподкупные" следователи

Беззаконие в Тверской области продолжает свое триумфальное шествие. Уголовное преследование ректора ТГМУ Леси Чичановской, которую подозревали в фиктивном трудоустройстве в вуз своих знакомых, было прекращено СУ СК России по Тверской области. Местные правозащитники уверены, что за супругу "заплатил" предприниматель Александр Самухин.

Уголовное дело, фигурантом которого Леся Чичановская стала в конце ноября 2019 года, было возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Оформленные ею сотрудники мало того, что не появлялись на работе, так они еще не соответствовали своим должностям, поскольку не имели соответствующей квалификации. "Мертвые души", по сути, являлись личным обслуживающим персоналом ректора. Это в частности, подтверждается протоколами их допросов.

По сообщениям СМИ, начальник отдела кадров ТГМУ Елена Потапова признала, что поручение трудоустроить домохозяйку Чичановской Аллу Власюк и отца советника ректора Зои Полковниковой, пенсионера Платонова, исходило от Чичановской. Поскольку в вузе вакансий не было, ректор поручила устроить их в недавно созданное информационно-аналитическое управление ТГМУ. Потапова выполнила поручение ректора, поскольку Чичановская является ее непосредственным руководителем. Но ни Власюк, ни Платонов на работе не появлялись (имеются данные пропускной системы), однако зарплату в вузе получали.

Пока Леся Чичановская была под следствием, расследование ее дела систематически затягивалось. Чичановская фактически не участвовала в следственных процессах, зато все время писала жалобы в различные инстанции. Правозащитники выявили и множество процессуальных нарушений в уголовном деле. Так, в материалах дела имеются данные о практически ежедневном нахождении Власюк А. Л. в домовладении Чичановской и выполнении ей обязанностей по заботе о её детях. С этой целью Чичановской были написаны доверенности на уход за детьми в детский сад и школу. Следствием не проверен факт авиаперелета Власюк в июне — июле 2019 г в Анапу. По имеющимся данным она летала туда с детьми Чичановской, которых там же она навещала вместе с супругом. Следствие не придало значение тому факту, что младший сын Чичановской пошёл в садик в сентябре 2019 года, до этого времени находился под постоянным присмотром няни — А. Л. Власюк. Т. е. домохозяйка и няня фактически трудилась в домовладении ректора, но зарплату получала из бюджета вуза.

Однако в постановлении о прекращении уголовного дела за подписью заместителя начальника следственного отдела Твери Романа Дуналиева отмечается, что в ходе следствия "не добыто доказательств, свидетельствующих о даче Чичановский Л. В. указаний о приеме на работу лиц, не отвечающих квалификационным требованиям, а также последующей ее осведомленности о фактическом исполнении ими трудовых обязанностей".

В итоге ректор вернулась к руководству вузом и избежала уголовного преследования, поскольку тверские следователи не нашли в ее действиях события преступления. При этом ранее Генеральная прокуратура РФ признала обоснованным предъявленное обвинение Чичановской по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("присвоение или растрата"). Следователи в итоге зарыли в землю результаты собственной работы, которая велась полтора года. Дело даже не дошло до суда. Его функции подменил собой начальник следственного отдела.

Что самое любопытное: в УФСБ России по Тверской области были установлены факты противоправной деятельности Леси Чичановской, однако затем все было передано в Следственный комитет. Видимо, Александр Самухин воспользовался связями — ранее предприниматель руководил общественным Советом при СУ СК Твери. Так что теперь Леся Чичановская — "белая и пушистая".