"Слепая зона" Примакова: почему Россотрудничество теряет Африку

Даже спустя год после смены руководства Россотрудничество продолжает работать вразрез с национальными интересами, своей деятельностью нанося вред политическим усилиям государства. Такая практика прослеживается, например, в Африке, на которую возглавляемое журналистом и общественным деятелем Евгением Примаковым агентство принципиально не обращает внимания.
"Просим Вас, активизировать работу руководства Россотрудничества и оказать содействие в открытии Контактного центра Россотрудничества в Судане на базе нашей организации", — говорится в адресованном МИД РФ письме от суданской компании Job Center Co. Ltd.
Данное обращение подытожило длительный период, в который представители организации из африканского государства пытались добиться ответа от Россотрудничества на призыв открыть в стране свое представительство. При этом суданцы со своей стороны даже предлагали Агентству непосредственную помощь в реализации перспективного проекта, укрепляющего союзные отношения между странами.
Точно такая же ситуация на сегодняшний день складывается и в Центральноафриканской Республике (ЦАР), жители которой проявляют недвусмысленный интерес к русскому языку, культуре и деловому партнерству.
Недавно фирма Maison Russe SARL проявила инициативу и также предложила Россотрудничеству создать в ЦАР представительство организации. Но реакции со стороны ведомства так и не последовало.
Несмотря на очевидную заинтересованность российского руководства в усилении своего влияния на африканском континенте, ведомство, на котором по задумке лежит задача по продвижению "мягкой силы" государства за рубежом, бездействует. Целый континент находится в "слепой зоне" организации, имеющий три десятка представительств по всему миру.
Назначение Евгения Примакова на должность главы Россотрудничества пока так и не оправдало себя. Несмотря на все его обещания сделать организацию эффективным государственным институтом со своим интересным медиа и нестандартными инициативами, ее проблемы так и не ушли в прошлое. Напротив, их список только пополнился, что все чаще и отмечает пресса в последнее время.
Агентство создавалось для развития средств "мягкой силы" России. И перед ним лежит масса задач и перспективных регионов, с которыми нужно наладить связь.
"Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России", — говорится на официальном сайте организации.
Но эти тезисы существуют только в печатном виде, а в реальности никак не воплощаются.
В то же время СМИ продолжают критиковать Евгения Примакова за неудачные кадровые решения, игнорирование проблем соотечественников за рубежом и формально реализуемые мероприятия, которые даже сам глава ведомства пренебрежительно называл "балалаечной дипломатией".
Все это не помогает укреплению благоприятного имиджа государства и никак не подкрепляет проводимую Москвой внешнюю политику. В то же время Россотрудничество исправно расходует бюджетные средства, а его сотрудники за счет государства проживают в курортных и элитных районах иностранных столиц. Возможно, пассивность агентства в отношении "стран третьего мира" вызвано именно отсутствием там элитной недвижимости. В Африке, которую Примаков и его команда так упорно игнорируют, придется действительно работать, а делать это они, похоже, разучились.
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