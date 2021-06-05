Омские школьники могли получать в столовых испорченное мясо по вине поставщика питания

В Омске сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую поверку индивидуального предпринимателя, во время которой обнаружили серьезные нарушения. Организация занималась изготовлением полуфабрикатов, но не вносила информацию в систему ФГИС "Меркурий". Проверяющие нашли несколько неподключенных к сети рефрижераторов с 6 тоннами мяса, хранившимися с нарушением температурного режима в антисанитарных условиях.

Серьезные нарушения были выявлены и в цехе для разделки мясных туш. Проверяющие обратили внимание на лежащие на столе 30 кг протухшего мяса. В подсобке находились пакеты и картонные коробки с этикетками омских мясоперерабатывающих предприятий. В одном из контейнеров лежали реберные кости КРС. Они походили на те, что были обнаружены на незаконной свалке биологических отходов в Омске.

Среди документов была накладная с данными городской компании, поставляющей рыбу, мясо и субпродукты в детсады города и Омской области, а также в региональные оздоровительные лагеря. Проверяющие взяли пробы и образцы продукции для анализов. Сотрудники уголовного розыска занимаются поиском владельца компании — его ждет суд.

Проблема с питанием в школах и детсадах актуальна не только для Омска, но и для Петербурга, где сотрудники комбината "Артис-Детское питание" рассказали о вопиющих нарушениях на пищеблоке.

Родители лицея № 378 Кировского района Петербурга пожаловались на несоответствие меню и норм готовки. Детей кормили щами без мяса, холодными макаронами, залитыми растительным маслом. Хотя в меню были яблоки, детям их не давали.

После этого бывшие повара лицея рассказали, что на комбинате "Артис" нарушаются санитарные нормы. Недоеденные котлеты и шницели перерабатывались с сырым мясом. Затем из полученных "полуфабрикатов" снова готовится еда для детей. СМИ писали, что завпроизводством присваивал мясо, поэтому оно не доставалось детям. В итоге руководство лицея № 378 потребовало у "Артиса" увольнения завпроизводством и поваров.

Стало известно, что аналогичной продукцией могут кормить детей даже в тех школах, которые не обслуживает этот комбинат. Бывший экспедитор "Артиса" рассказал СМИ о подлоге сопроводительных документов. Он доставлял продукцию компании в корпуса младшей и средней школы лицея № 373. По информации ЕИС, поставкой питания туда занимается "Артис", однако документы были от "Столовой № 14", которая обслуживает старшую школу.

Журналисты узнали, что школьникам Адмиралтейского района еду поставляла компания "Артис" под видом комбината "Лимак-Нева". Сотрудники петербургского РПН установили, что компания "Лимак-Нева" занималась поставкой продукции, готовившейся в цехе на Петровском проспекте, дом 20, литера Р, где находится "Артис-Детское питание".