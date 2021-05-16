Продюсер фильма "Турист" рассказал об особенностях съемки фильма в ЦАР

Генрих Кен, исполнительный продюсер первого российско-центральноафриканского кинопроекта "Турист", премьера которого состоится 19 мая в 23.40 на НТВ, рассказал о съемках фильма и своих впечатлениях от работы в Африке.

По словам продюсера, "Турист" — это картина об объединении двух народов ради общей благой цели.

"Во-первых, это первый полноценный художественный фильм, который снимался в ЦАР. Во-вторых, я считаю, что у этого проекта благородная цель — это фильм, можно сказать, про возрождение Центральноафриканской Республики", — рассказал о новой ленте Кен.

На этапах подготовки к съемкам создатели фильма провели большую подготовительную работу. Помимо поиска необходимой фактуры для съемок им было необходимо лично пообщаться с людьми, о которых повествует кинолента: с военными инструкторами из России, генералами и бойцами вооруженных сил ЦАР (FACA).

Сложность, по словам исполнительного продюсера, заключалась в необходимости беспристрастно изучать вопрос, что было необходимо кинопроизводителям ради достоверного описания действительности. При этом для самих африканцев проблема, поднимаемая в "Туристе" еще актуальна — картина рассказывает о событиях декабря 2020 года, когда бывший президент ЦАР при поддержке местных боевиков пытался совершит в стране госпереворот.

"Кино — это вещь достаточно эмоциональная, но все-таки мы хотели сделать правдивый фильм. То есть самим разобраться, самим посмотреть, сделать свои выводы", — рассказал Кен.

Другую сложность для съемочной группы представляло полное отсутствие в Центральноафриканской Республике необходимой инфраструктуры: в этом регионе нет своей студии и кинопроизводство для местных жителей в новинку. По этой причине российские деятели искусства столкнулись с массой сложностей: включая такие простые вещи как размещение, питание и трансфер.

При этом в съемке было задействовано 700 жителей ЦАР, не имеющих актерской подготовки. Мало того — 50 человек из них стали каскадерами, которых на протяжении двух недель с нуля обучал этому непростому ремеслу российский постановщик трюков Александр Загуляев.

Общение с африканцами производилось через нескольких переводчиков — в ЦАР говорят на французском языке и санго.

Продюсер "Туриста" выразил надежду, что совместное кинопроизводство РФ и ЦАР станет ступенькой к тому, чтобы жизнь в Центральноафриканской Республике наконец наладилась.

"Это прекрасная страна и она достойна нормальной жизни. Шаг за шагом у них все выстраивается. Я не был в ЦАР месяц с момента съемок и когда вернулся, что-то неуловимое уже изменилось в лучшую сторону. И оно будет меняться к лучшему каждый день. У людей возникла надежда", — оптимистично отметил кинопроизводитель.

Также он отметил, что армия и народ ЦАР при поддержке российских инструкторов сумели ответить врагу достойным сопротивлением и победить, что в дальнейшем даст жителям этой страны уверенность в своих силах и будущем.

Мировая премьера состоялась в Банги 14 мая и имела большой успех. Продюсер фильма связал его популярность у местных жителей не только с актуальностью затронутой там проблемы и художественными особенностями картины, но и с высоким уровнем организации мероприятия, которой занималась российская сторона. Для многих граждан республики показ киноленты стал по-настоящему большим событием.

"Фактически у съемочной группы фильм получился больше, чем просто кино. Мы смотрим его и понимаем, что это кусок нашей жизни, который мы прожили в Центральноафриканской Республике", — в заключение отметил Генрих Кен.

Кинолента "Турист" повествует о российском инструкторе с позывным Турист, прибывшим по соглашению между Москвой и Банги для обучения местных вооруженных сил FACA. В какой-то момент бывший президент страны Франсуа Бозизе организовывает попытку насильственного захвата власти в стране при помощи боевиков из "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). В этот круговорот событий и попадает офицер из России.

В России же премьера фильма состоится на телеканале НТВ вечером 19 мая 2021 года.