"ТЗБ "Петроградская" не проходит проверки РПН даже после отравлений в детсадах

В Петербурге регулярно фиксируют случаи отравления среди школьников и воспитанников детских садов. Однако проверки Роспотребнадзора Петербурга под руководством Наталии Башкетовой не всегда определяют виновных в этих инцидентах. Причем проверки в отношении компаний, связываемых с главой Фрунзенского района Константином Серовым, практически совсем не осуществляются.

Во вторник, 4 мая, управление РПН Петербурга напомнило о профилактике пищевых отравлений и передающихся с пищей инфекционных болезней в период майских праздников. В рекомендациях есть пункты о необходимости соблюдения личной гигиены и внимания к срокам годности продуктов.

Рекомендации ведомства действительно актуальны и важны, однако выглядят неуместно из-за того, что в городе регулярно фиксируют случаи отравления в образовательных учреждениях города. А ведь профилактика подобных ситуаций является прямой обязанностью ведомства. При этом в работе РПН Петербурга уже заметили некоторую избирательность: некоторые комбинаты ведомство проверяет несколько раз в год, другие — один раз за несколько лет.

Журналисты уже обратили внимание на комбинат "ТЗБ "Петроградская", который с 2017 года подвергался проверке ведомства лишь один раз. Именно в тот год у предприятия, которое было на грани банкротства, появился новый владелец Евгений Лобанов, после чего дела комбината стали активно налаживаться. В итоге поставщик уже в 2019 году получал сотни контрактов на поставку питания в школьные и дошкольные учреждения преимущественно во Фрунзенском районе. В этом же году главой района стал Константин Серов, которого журналисты связывают с покровительством комбинату.

На это указывает ряд совпадений. Есть еще один комбинат с похожим названием "ТЗБ", при этом фамилия владелицы предприятия — Лобанова, как и у владельца "ТЗБ "Петроградская" Евгения Лобанова. "ТЗБ" занимается поставками питания преимущественно в Невском районе. Расцвет этого предприятия пришелся на период, когда Константин Серов был главой Невского района.

Оба комбината занимаются организацией питания в десятках учреждений, кормят тысячи детей, однако РПН Петербурга их деятельностью почти не интересуются. За период с 2017 по 2021 год ведомство совокупно организовало лишь 3 проверки на комбинатах.

Одна из внеплановых проверок "ТЗБ "Петроградская" состоялась в марте этого года, а последние проверочные мероприятия прошли 9 апреля. Однако в Едином реестре проверок Генпрокуратуры информация об итогах проверки отсутствует. Таким образом, Роспотребнадзор Петербурга может намеренно скрывать результаты этих проверок.

Также неизвестно, чем именно была вызвана эта внеплановая проверка. Возможно, поводом послужило массовое заболевание сальмонеллезом воспитанников детсада № 92 Красносельского района, куда поставляет питание "ТЗБ "Петроградская". Однако тогда непонятно, почему на инцидент, произошедший в октябре прошлого года, отреагировали лишь в марте этого. При этом ведомство так и не объявило ответственных за заболевание детей. В итоге комбинат до сих пор не понес никакой ответственности за инцидент.

Похожая ситуация произошла в 2018 году, когда в детском саду "Аспект" на Васильевском острове дети массово заболели сальмонеллезом. Ведомство тогда организовало проверку, итогом которой стало лишь предписание на проведение дезинфекции. Как позднее рассказал представитель детсада, сотрудники петербургского РПН только устно порекомендовали сменить поставщика, а причины отравления так и не были названы.

Инциденты с участием связываемых с Серовым компаниями ведомство "расследует" по похожей схеме — причины не находят, а "рекомендации" озвучивают в устной форме. При этом СМИ неоднократно писали о возможных связях между главой Роспотребнадзора Петербурга Наталией Башкетовой и главой Фрунзенского района Константином Серовым.

Неизвестно, какие договоренности могут быть между чиновниками, однако их наличие может объяснить избирательные проверки ведомства, которые годами обходят стороной комбинаты "ТЗБ "Петроградская" и "ТЗБ".