Контракты на питание в детсадах Калининского района могли распределяться с нарушением закона

Одним из характерных эпизодов стал отказ от заключения договора с победителем торгов фирмой "База "Мария" в пользу пищекомбината "Серна". Администрация Калининского района говорит о ненадлежащем оформлении документов поставщика, руководство "Базы "Мария" утверждает, что чиновники намеренно не выходили на связь.

Система госзакупок в сфере школьного и дошкольного питания в скором времени может быть изменена. В частности, планируется лишить поставщиков возможности использовать занижение цен на торгах.

Для этого необходимо изменить соотношение ценовых и качественных критериев. В настоящий момент существует практика, при которой поставщик способен настолько снизить стартовую цену торгов, что качественные показатели отходят на второй план.

Компания "Артис-детское питание" регулярно прибегала к такой тактике в борьбе за госконтракты. В отдельных торгах комбинат снижал стартовую цену аукциона вплоть до 75%. Чиновники уверены, что пора изменить соотношение критериев оценки в пользу качественных показателей поставщика.

Совладелица частного петербургского комбината "Серна" Наталия Сорокина считает подобные нововведения необходимыми. Ее компании нередко приходится сталкиваться с подобной тактикой конкурентов. По ее словам, в определенные моменты приходится снижать цену до минимального уровня, чтобы не пустить на рынок сомнительных игроков. Так, в одном из случаев "Серна" была вынуждена снизить цену на 35%.

Сорокина не пояснила, о какой конкретно компании идет речь. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, под озвученные совладелицей "Серны" цифры подходит тендер на организацию питания в детском саду № 9 Калининского района, проводившийся районной администрацией в ноябре-декабре 2020 года.

Первоначальная цена аукциона составила 28,1 миллиона рублей. За контракты боролись две компании: "База "Мария" и "Серна". Последняя снизила цену на 35% (как и говорила Сорокина), однако "База "Мария" уронила ее на 75% — с 28,1 миллиона рублей до 7 миллионов.

По информации из конкурсной документации, стартовая цена формировалась из расчета 375 рублей ребенка в день. Сюда входят и затраты на продукты, и оплата работы поваров/сотрудников, и логистика. Однако предложение компании "База "Мария" подразумевает, что фирма сделает то же самое за 93 рублей в день на ребенка.

Несмотря на это, победителем тендера комиссия признала поставщика, предложившего наилучшую цену. Соответствующая информация есть в ЕИС. Однако у этой истории есть продолжение. "База "Мария" подала в УФАС Петербурга жалобу, из которой можно понять, что, по версии администрации, предприятие уклонилось от подписания контакта по такой цене. Причина: комбинат не смог предоставить в требуемом формате банковскую гарантию. В результате контракты достались "Серне". "База "Мария" не согласна с позицией администрации, заявив, что чиновники игнорировали обращения компании и не выходили на связь.

Антимонопольщики рассмотрели жалобу поставщика, но встали на сторону "Серны". Тем не менее пересмотр итогов тендера приостановлен на основании иска с требованием аннулировать результаты аукциона.

В итоге "Серне" не удалось выиграть конкурс за счет демпинга, однако победа досталась компании из-за ошибок в документации конкурентов. Радикальное занижение цен не гарантирует победы на торгах, как следует из этой истории. Однако Наталия Сорокина не рассказала, как ее комбинат пользовался подобной тактикой на других тендерах.

"Серна" в июле-октябре 2020 года участвовала в тендерах на поставку питания в шесть детсадов Калининского района. Начальная стоимость обоих аукционов превышала 40 миллионов рублей. И в первом, и во втором случаях конкуренцию "Серне" составляла компания "Артис-детское питание".

Последний комбинат нередко использовал тактику радикального занижения цен. В указанных случаях именно это и произошло. "Артис-детское питание" снизил цену в первом тендере с 84,6 миллиона рублей до 44,4 миллиона (47%), а во втором — с 87,8 миллиона рублей до 58,8 миллиона (33%). Но "Серна" смогла обойти конкурента и выиграть тендеры, уронив цены еще ниже — на 67% и 57% соответственно.

Сорокина заявляла, что ее компания не способна снижать цену ниже 35% от суммы тендера. На практике происходит обратное. Частная компания не смогла бы работать себе в убыток, тем более, что комбинат, снижающий цену более, чем на 25%, обязан обосновать комиссии свое предложение. Выходит, "Серна" способна выполнить контракты по заявленным ценам, но какое будет качество блюд?

Приведенные факты позволяют предположить, что комбинат и сам не прочь воспользоваться тактикой демпинга, однако в этом случае остается множество вопросов к качеству оказываемых компанией услуг.