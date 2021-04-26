Заместитель Башкетовой в РПН оказалась ценительницей японского автопрома

Петербургское Управление Роспотребнадзора продолжает удивлять журналистов. Ранее СМИ писали о наличии незадекларированной недвижимости у главы санитарного ведомства Наталии Башкетовой. Теперь в фокус внимания журналистов попала заместитель Башкетовой Елена Смирнова, ранее задекларированный доход которой оказался в два раза больше, чем у главы РПН.

Не так давно издание "Версия" опубликовало материал, посвященный загородной недвижимости Башкетовой. Журналисты выяснили, что в пользовании семьи главы РПН находится земельных участков и построек куда больше, чем заявлено в ее декларации о доходах. По документам Башкетова владеет одним участком общей площадью 1000 кв. м. Но при проверке журналистами выяснилось, что он обнесен одним забором с двумя другими участками, которые принадлежат Станиславу Башкетову. Общая площадь территории составляет более 2600 кв. м. По закону, дополнительные участки должны были быть отмечены в декларациях Башкетовой, как "находящиеся в пользовании". Однако ни собственности, ни пометок в антикоррупционных отчетах главы РПН не было найдено. Примерная стоимость всей недвижимости семьи Башкетовой (машины, квартиры, дома и прочее) с учетом незадекларированной составляет более 77 млн рублей, сообщало Live24. Однако официальный годовой доход Башкетовой — всего 1,9 млн рублей.

Сейчас журналисты Live24 обратили внимание на заместителя Башкетовой Елену Смирнову. Она занимает пост заместителя главы петербургского Роспотребнадзора.

В ходе анализа антикоррупционных деклараций представителей санитарного ведомства журналисты не нашли на официальных сайтах РПН никаких документов о доходах Смирновой начиная с 2017 года. Это может свидетельствовать о нарушении положений ФЗ №273 "О противодействии коррупции". В рамках законодательства представители РПН обязаны публиковать всю отчетность о своих доходах. Единственное, что смогли найти журналисты о Смирновой — это декларацию, датированную 2017 годом на сайте "Декларатор".

По данным документа, годовой доход заместителя главы РПН за 2017 год составил 2,9 млн рублей, что в два раза превышает официальный доход Башкетовой. Также в декларации указаны два земельных участка общей площадью 3017 кв. м., два дома, квартира, два автомобиля и автоприцеп "ЛАВ".

Как пишет Live24 за последние несколько лет имущественный состав семьи Смирновой изменился. Согласно опубликованным данным, семья заместителя главы санитарного ведомства владеет по меньшей мере 4 дорогими автомобилями: двумя Toyota RAV 4, Mitsubishi Lancer 2008 года и Toyota Camry 2018 года, которая записана на сына Ивана Смирнова. Журналисты установили цену каждого автомобиля с помощью портала Auto. ru. Общая стоимость всех четырех машин составляет более 6 млн рублей или два годовых дохода Смирновой, если верить данным из декларации. По мнению журналистов, расходы заместителя главы РПН гораздо больше, чем ее официальный доход, особенно если учесть такие необходимые траты, как покупка одежды или еды. Отсутствие документа о доходах только усиливает подозрения об истинных "заработках" Смирновой.

Изменения коснулись не только автомобилей, но также и недвижимости. Однако журналистам пока не удалось выяснить подробности. Ожидаются выписки о недвижимости из Росреестра. После их получения и анализа Live24 анонсировало выпуск нового расследования.