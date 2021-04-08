"Школьный ревизорро" составил ТОП-5 комбинатов питания по количеству родительских жалоб

Сообщество "Школьный ревизорро" во "ВКонтакте" объявило о запуске ежемесячного антирейтинга комбинатов питания Петербурга. Группа каждый день проводит мониторинг комментариев и отзывов родителей на тему организации питания в школьных столовых. На фоне участившихся жалоб администрация сообщества решила систематизировать информацию и создать свой рейтинг поставщиков.

В качестве жалоб принимались комментарии родителей, содержащие критику. Не учитывались отзывы, публикуемые с фейковых недавно зарегистрированных аккаунтов, а также сообщения людей, проживающих в других городах.

Ознакомиться с полной версией антирейтинга можно в специальном виджете. К операторам питания, набравшим наибольшее количество жалоб, будут применяться меры общественного контроля и инициироваться проверки надзорных ведомств.

В антирейтинге за март первое место занял комбинат "Фирма Флоридан", набравший 109 жалоб. Из них 55 содержали недовольство вкусовыми качествами приготовленной пищи.

"Флоридан" на данный момент пытается оспорить решение УФАС о картеле на 500 млн рублей.

Компания, как утверждается в решении УФАС, состояла в картельном сговоре с другим петербургским поставщиком — "Артис-детское питание", занявшим второе место в антирейтинге.

"Артис-детское питание" выиграла конкурс на организацию питания в 25 образовательных учреждениях Колпинского района. С начала 2021 года число жалоб на качество блюд резко увеличилось, однако районная администрация игнорирует проблему.

На третьем месте расположился комбинат "ТД "Иванов", заподозренный в накрутке голосов в период проведения конкурса "В нашей школе вкусно". Кроме того, на работу поставщика регулярно поступают жалобы от родителей. Компания предприняла попытку скрыть факт возмущения, оказав давление на журналистов при содействии "Фирмы Флоридан".

Четвертую строчку занял комбинат ТЗБ "Петроградская". В прошлом месяце в группе "Школьный ревизорро" появилось сообщение, что руководство детсада № 35 Кировского района пытается вывезти продукцию данного поставщика перед прокурорской проверкой.

Замыкает пятерку антирейтинга компания "Альфа-провиант", которую также заподозрили в накрутке голосов в период проведения конкурса "В нашей школе вкусно". Кроме того, комбинат может быть причастен к пищевым отравлениям в двух дошкольных учреждениях.

Ранее руководитель регионального отделения ОНФ Юлия Белехова отметила важность участия родителей в жизни детей. Она заявила, что решать проблему некачественного питания должны все — от классных руководителей до родителей учеников.

По словам Белеховой, сложно, когда родитель не знает информации, поэтому она должна быть размещена на каждом сайте школы и включать в себя данные о меню, поставщике и последних проверках качества питания.

"Вот тогда много вопросов у родителей будет снято, они не будут писать во все инстанции", — подчеркнула руководитель регионального исполкома ОНФ.

Составление подобных антирейтингов необходимо, чтобы была возможность выявлять нарушения в сфере питания в образовательных учреждениях. Инициатива "Школьного ревизорро" позволит выявить и добросовестных поставщиков, ответственно подходящих к своей работе. Кроме того, важна огласка историй в СМИ, поскольку иногда это помогает привлечь недобросовестных операторов питания к ответственности.