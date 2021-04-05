На рынке соцпитания Петербурга сохраняется ситуация с дроблением госконтрактов

В конце апреля 2021 года завершится прием заявок на определение поставщиков социального питания в Центральном, Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Примечательно, что на этот раз контракты подверглись дроблению, что позволило определять поставщика районным администрациям. Подобная тенденция может стать причиной появления новых картельных сговоров в сфере городского социального питания, считают журналисты "Экспресс-газеты".

Сфера организации питания частными фирмами неоднократно оказывалась под пристальным вниманием Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Согласно статистическим данным ведомства, рынок питания является наиболее картелизированным в городской экономике. Комбинаты многократно вступали в сговоры в системе государственных закупок. Они распределяли между собой наиболее выгодные контракты. Остальные участники рынка имитировали конкуренцию. При этом в некоторых районах, таких как Колпинский, в картель входила территориальная администрация.

Чтобы привести сферу социального питания в порядок городские власти приняли меры для централизации закупок. При данной системе один поставщик может организовывать питание во всех образовательных учреждениях района. Заказчиком выступает комитет по госзаказу. Благодаря этому удастся снизить риски нарушения антимонопольного законодательства.

Однако не все торги попадают под ведомственный контроль. Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095 "О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга", комитет по госзаказу может определять поставщика лишь в тех аукционах, где начальная максимальная цена контракта превышает 40 миллионов рублей. Если же она попадает в рамки от 3 млн до 40 млн рублей, то поставщика выбирают в администрации района. При НМЦК менее 3 млн выбор поставщика возлагается на сами образовательные учреждения.

Заинтересованные стороны могут воспользоваться ценовым аспектом в рамках определения поставщика питания. Новые государственные закупки на поставку обедов в школы Центрального, Невского и Приморского районов имеют тенденцию, которая может стать причиной повышения рисков возникновения очередных договоренностей на рынке.

В Единой информационной системе в сфере госзакупок (ЕИС) найдены контракты на организацию питания в учебных заведениях Невского района, которые в данный момент проходят стадию сбора заявок. Она продлится до конца апреля.

Единого контракта на все образовательные учреждения Невского района нет. Администрация является заказчиком одновременно в 22 контрактах.

В таблице видно, что все закупки распределены так, чтобы их стоимость не превышала 40 миллионов рублей. Это может быть сделано для того, чтобы избежать участия в аукционах комитета по госзакупкам. Заказчиком выступит администрация Невского района. Подобное дробление снизит уровень контроля, который могли бы осуществлять сотрудники комитета.

Таким же образом дело обстоит и в Центральном районе. На ЕИС зарегистрировано 7 контрактов вместо единой закупки. Цена каждого из них не превышает 39,9 млн рублей. Районная администрация разбила все школы на группы, чтобы распределить контракты лотами менее 40 млн рублей, что наводит на мысли о том, что местные чиновники намеренно могли пойти на дробление, чтобы исключить участие в процедуре комитета по госзаказам.

Привлекает внимание и ситуация, которая сложилась в Приморском районе Северной столицы. На организацию социального питания существовала единая закупка стоимостью 217 млн рублей.

Подавляющее большинство поставщиков не способны реализовать столь крупный контракт. В связи с этим в тендере участвовал лишь один участник — городской комбинат КСП "Красносельского района". Однако результаты конкурса были аннулированы из-за жалобы в антимонопольную службу, поступившую от ООО "Торговый дом А. П. Иванов". В обращении к надзорным органам говорится о том, слишком высокая сумма реализации контракта ограничивает конкуренцию на рынке. После рассмотрения жалобы ведомство отменило результаты конкурса.

Стоит отметить, что ООО "Торговый дом А. П. Иванов" даже не подавало заявку на участие в конкурсе. Более того, комбинат никогда не проявлял интерес к организации питания в Приморском районе. Журналисты пришли к выводу, что таким образом комбинат решил помочь другой компании - АО "Фирмы Флоридан".

По мнению прессы, "Торговый дом А. П. Иванов" и "Фирма Флоридан" могут быть партнерами, так как ранее выступали с совместным пресс-релизом против якобы травли со стороны СМИ, которые "развязали медийную войну" с поставщиками соцпитания. Журналисты выдвинули версию, что благодаря отмене единой закупки "Фирма Флоридан" и дальше сможет поставлять провизию в детские сады и школы Приморского района. Дело в том, что на сайтах учреждений в качестве главного поставщика до назначения нового контракта указывается именно "Флоридан.

Отметим, что Приморский район является наиболее привлекательным среди интересов "Фирмы Флоридан" в конкурсах на организацию социтания. Именно здесь комбинат заключил самое большое число контрактов.

При этом антимонопольщики именно в этом районе ранее выявили картельный сговор "Фирмы Флоридан", "Базы Мария", "Лимак-Нева" и "Артис-Детское питание". С помощью электронной переписки компании координировали участие в торгах и заранее определяли победителей в тендерах.

Отменив закупку на 217 миллионов, комитет по госзаказу планирует переиграть ситуацию. В укрепленных лотах объединены поставки в сады и школы района. В части школ поставщик будет определяться руководством отдельных школ и администраций, а другая часть — комитетом.

Стоимость двух контрактов превышает 110 млн рублей. Их заказчиком будет комитет по госзаказу. В контрактах, стоимость которых превышает 3 млн рублей, контроль будет осуществлять администрация Приморского района, а контракты с НМЦК меньше 3 млн — школы.

Иначе говоря, на петербургском рынке социального питания наблюдается тенденция дробления крупных лотов, что в итоге может стать причиной ухудшения текущего положения и появления новых договоренностей между комбинатами.