За 15 лет Петербург лишился 77 исторических зданий

Исторический центр Петербурга активно застраивают жилыми комплексами и "стеклянными коробками", которые никак не вписываются в архитектурный ансамбль. Немалую часть культурного облика города уничтожили. При сохранении этой тенденции Санкт-Петербург лишится своей самобытности, но глава КГА Владимир Григорьев, видимо, не считает это проблемой.

Комиссия по городскому хозяйству разработала законопроект, обязывающий Комитет по градостроительству и архитектуре обнародовать решения о согласовании строящихся объектов и предоставлять данные об участке, а также визуализацию будущего здания и окружающих его строений. Издание "Аргументы недели" считает, что эта законодательная инициатива поможет сберечь уникальный архитектурный облик Северной столицы.

За последние полтора десятилетия в Петербурге снесли не только отдельные здания исторического значения, но и целые кварталы. Вместо них возводятся безвкусные жилые комплексы и бизнес-центры, искажающие городской облик. Центр Санкт-Петербурга был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако главы КГА в своих действиях забывают о градозащитных законах и охранных стратегиях. К примеру, для того, чтобы построить вторую сцену Мариинского театра, снесли целый квартал. При этом новое здание не вписалось в архитектурный ансамбль.

Владимир Григорьев стал главным архитектором Петербурга в 2015 году и продолжил практику последовательного уничтожения культурного облика Петербурга. За то время, что он занимает пост главы КГА, в городе снесли 77 исторических объектов, таких как труба фабрики Мельцера и Дом при канатной фабрики Гота. На месте снесенных зданий, по согласованию с КГА, возвели бизнес-центы и ЖК. Так, на месте корпуса богаделен на Смольного по проекту самого главного архитектора построили шестиэтажку Арбитражного суда, выбивающуюся из общего фона.

"С архитектурной точки зрения постройка — полное убожество. Видна попытка что-то срисовать из прошлого, но увы она провалена. И как всегда на крыше парники, ничего другого современные бездари рисовать не могут. Старая постройка утилитарного назначения изящнее по пропорциям и даже рисунку", — охарактеризовал проект один из петербуржцев.

На месте флигеля дома Никанорова по адресу улица Воронежская, 45 построят апарт-отель, отделанный кирпичом и рифлёной штукатуркой. Представители портала "Градозащитный Петербург" уверены, что из-за этой высотки погибнет зелёная зона вокруг 45-го дома. А на месте строений фабрики Мельцера планируется строительство элитного ЖК "MeltzerHall", чей внешний облик постоянно вызывает споры среди петербуржцев и городских парламентариев. Горожане заранее прозвали этот ЖК "саркофагом", "домом-гробом" и "крематорием".

Главный архитектор Петербурга обязан согласовывать соответствие будущего здания архитектурному облику места строительства. Однако в центре Петербурга появляется всё больше новых, не вписывающихся в облик города зданий.

Почему это происходит? В "Аргументах недели" предположили, что у главного архитектора просто нет вкуса. Кстати, помимо Арбитражного суда по его проекту построили ТК "Галерея", чей азиатский стиль многие эксперты посчитали неуместным для исторического центра Петербурга.

Журналисты не исключают, что Григорьева не интересует сохранение исторических объектов. Некогда главный архитектор возглавлял архитектурное бюро "Проектная культура". По информации СМИ, он может поддерживать связь с компанией и сейчас. Это бюро, тем временем, разработало проект строительства Академии танца Бориса Эйфмана на том месте, где стоит Дом Басевича. Согласно проектной документации, как минимум часть исторического объекта снесут.

Доподлинно неизвестно, почему глава КГА разрешает застраивать исторический центр города новыми зданиями. "Аргументы недели" резюмируют, что Петербург лишится своей уникальности, если Григорьев не изменит своей позиции по этому вопросу.